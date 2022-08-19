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В Кировской области при столкновении дельтаплана с ЛЭП пострадали люди
В Кировской области при столкновении дельтаплана с ЛЭП пострадали люди - РИА Новости, 19.08.2022
В Кировской области при столкновении дельтаплана с ЛЭП пострадали люди
Два человека пострадали при столкновении дельтаплана с ЛЭП в Кировской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:37
2022-08-19T22:37
2022-08-19T22:40
происшествия
кирово-чепецкий район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении дельтаплана с ЛЭП в Кировской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Инцидент произошел в пятницу около 17.30 в деревне Дресвяново Кирово-Чепецкого района.Отмечается, что столкновение с ЛЭП могло произойти по причине неисправности двигателя дельтаплана. Кировская транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.Проверку также проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220807/krym-1807833098.html
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происшествия, кирово-чепецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область
Происшествия, Кирово-Чепецкий район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кировская область
22:37 19.08.2022 (обновлено: 22:40 19.08.2022)
В Кировской области при столкновении дельтаплана с ЛЭП пострадали люди
В Кировской области при столкновении дельтаплана с ЛЭП пострадали два человека