При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа
При обстреле Стаханова в ЛНР из HIMARS получили повреждение два дома и школа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Два жилых дома и автошкола получили повреждения при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска вечером 18 августа выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
"В результате обстрела города Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником по городу выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS) повреждено 2 жилых дома и Стахановская автомобильная школа ДОСААФ ЛНР", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.