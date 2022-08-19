https://ria.ru/20220819/stakhanov-1810709642.html

При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа

При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа - РИА Новости, 19.08.2022

При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа

Два жилых дома и автошкола получили повреждения при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:35

2022-08-19T12:35

2022-08-19T12:35

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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Два жилых дома и автошкола получили повреждения при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска вечером 18 августа выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову."В результате обстрела города Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником по городу выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS) повреждено 2 жилых дома и Стахановская автомобильная школа ДОСААФ ЛНР", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220816/lnr-1810115433.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, досааф, bae systems, lockheed martin