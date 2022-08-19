Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/stakhanov-1810709642.html
При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа
При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа - РИА Новости, 19.08.2022
При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа
Два жилых дома и автошкола получили повреждения при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:35
2022-08-19T12:35
в мире
сша
досааф
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Два жилых дома и автошкола получили повреждения при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска вечером 18 августа выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову."В результате обстрела города Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником по городу выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS) повреждено 2 жилых дома и Стахановская автомобильная школа ДОСААФ ЛНР", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220816/lnr-1810115433.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, досааф, bae systems, lockheed martin
В мире, США, ДОСААФ, BAE Systems, Lockheed Martin
12:35 19.08.2022
 
При обстреле Стаханова из HIMARS получили повреждение два дома и школа

При обстреле Стаханова в ЛНР из HIMARS получили повреждение два дома и школа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Два жилых дома и автошкола получили повреждения при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска вечером 18 августа выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
"В результате обстрела города Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником по городу выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS) повреждено 2 жилых дома и Стахановская автомобильная школа ДОСААФ ЛНР", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 23:43Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
 
В миреСШАДОСААФBAE SystemsLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала