https://ria.ru/20220819/ssha-1810631741.html
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций - РИА Новости, 19.08.2022
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций
Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T04:38
2022-08-19T04:38
2022-08-19T04:38
сша
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена."Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805100312.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций
Посол Антонов заявил, что США запугали международные компании хаотичной политикой санкций
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - заявил Антонов.
По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США
, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.
Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.
"Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.
По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону
осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.