https://ria.ru/20220819/ssha-1810631741.html

Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций

Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций - РИА Новости, 19.08.2022

Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций

Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T04:38

2022-08-19T04:38

2022-08-19T04:38

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена."Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805100312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, россия