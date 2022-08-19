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Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций - РИА Новости, 19.08.2022
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Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций - РИА Новости, 19.08.2022
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций
Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T04:38
2022-08-19T04:38
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена."Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
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сша, в мире, россия
США, В мире, Россия
04:38 19.08.2022
 
Антонов заявил, что США запугали международной бизнес политикой санкций

Посол Антонов заявил, что США запугали международные компании хаотичной политикой санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - заявил Антонов.
По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.
Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.
"Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.
По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
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