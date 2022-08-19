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Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810891215.html
Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре
Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре
Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию может состояться уже в первых числах сентября, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:53
2022-08-19T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
денис пушилин
владимир рогов
украина
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию может состояться уже в первых числах сентября, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене; за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС высказался президент Франции Эммануэль Макрон; Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей на трибунал над украинскими преступниками в Донецкой Народной Республике - также разговор об этом шел с властями КНДР, в ДНР от них пока ждут ответа, заявил глава республики Денис Пушилин.Обстрелы Запорожской атомной электростанцииЗапорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что армия Украины возобновила обстрел Энергодара – города, расположенного рядом с ЗАЭС.Как сообщил Рогов, система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту.В середине дня постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы". В то же время он уточнил, что говорить о маршруте миссии пока преждевременно, этот вопрос обсуждается. Также Ульянов подчеркнул, что МАГАТЭ вряд ли поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, поскольку это не в рамках его мандата.Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции. Видеообращения были опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым расположена атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС было опубликовано открытое письмо, подписанное более чем 50 сотрудниками станции, с призывами прекратить обстрелы.Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства обстрелов станции со стороны украинских войск, они собраны, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ближе к вечеру пресс-служба Кремля сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому президенту Владимиру Путину. В беседе Макрон высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Ход операцииБоевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, бежавших под ударами российских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Техническую оснащенность украинских войск удалось снизить в десятки раз в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай". Он же заявил в интервью агентству, что западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически "неограниченными".Освобожденные территорииЖители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию. Также начался прием документов в других населенных пунктах Харьковской области. В частности, заработал паспортный стол в городе Волчанске.Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также заявил, что для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной Республике, не исключена высшая мера наказания. Также он рассказал, что послы ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны.Поставки военной помощи США УкраинеВечером в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов. Речь шла о том, чтобы предоставить Киеву 1,5 тысячи противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin.Как сообщила вечером в пятницу журналистам высокопоставленная представительница Пентагона, США рассчитывают передать Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. По ее же словам, США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь.Ближе к ночи Белый дом официально подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине - ее размер составил 775 миллионов долларов. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на эту сумму.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html
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2022
Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Минобороны РФ: националисты "Кракена" показательно расстреляли солдат ВСУ, покинувших позиции
Главное из нового брифинга Минобороны РФ: националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.
2022-08-19T22:53
true
PT3M52S
Зачистка опорного пункта ВСУ на марьинском направлении
В распоряжении РИА Новости оказались кадры с передовой на марьинском направлении - бойцы 100-й бригады народной милиции ДНР взяли и зачищают украинский опорный пункт
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в мире, эммануэль макрон, денис пушилин, владимир рогов, украина, донецкая народная республика, сша, запорожская аэс, магатэ, министерство обороны сша, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК)
22:53 19.08.2022
 
Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре

Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в первых числах сентября

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию может состояться уже в первых числах сентября, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене; за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС высказался президент Франции Эммануэль Макрон; Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей на трибунал над украинскими преступниками в Донецкой Народной Республике - также разговор об этом шел с властями КНДР, в ДНР от них пока ждут ответа, заявил глава республики Денис Пушилин.

Обстрелы Запорожской атомной электростанции

Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что армия Украины возобновила обстрел Энергодара – города, расположенного рядом с ЗАЭС.
Как сообщил Рогов, система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту.
В середине дня постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы". В то же время он уточнил, что говорить о маршруте миссии пока преждевременно, этот вопрос обсуждается. Также Ульянов подчеркнул, что МАГАТЭ вряд ли поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, поскольку это не в рамках его мандата.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции. Видеообращения были опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым расположена атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС было опубликовано открытое письмо, подписанное более чем 50 сотрудниками станции, с призывами прекратить обстрелы.
Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства обстрелов станции со стороны украинских войск, они собраны, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Ближе к вечеру пресс-служба Кремля сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому президенту Владимиру Путину. В беседе Макрон высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Ход операции

Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, бежавших под ударами российских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Техническую оснащенность украинских войск удалось снизить в десятки раз в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай". Он же заявил в интервью агентству, что западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически "неограниченными".

Освобожденные территории

Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию. Также начался прием документов в других населенных пунктах Харьковской области. В частности, заработал паспортный стол в городе Волчанске.
Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также заявил, что для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной Республике, не исключена высшая мера наказания. Также он рассказал, что послы ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны.

Поставки военной помощи США Украине

Вечером в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов. Речь шла о том, чтобы предоставить Киеву 1,5 тысячи противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Как сообщила вечером в пятницу журналистам высокопоставленная представительница Пентагона, США рассчитывают передать Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. По ее же словам, США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь.
Ближе к ночи Белый дом официально подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине - ее размер составил 775 миллионов долларов. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на эту сумму.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 14:38
В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронДенис ПушилинВладимир РоговУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАЗапорожская АЭСМАГАТЭМинистерство обороны СШАJavelin (ПТРК)
 
 
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