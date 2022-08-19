https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810891215.html

Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре

Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022

Спецоперация, 19 августа: визит МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в сентябре

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию может состояться уже в первых числах сентября, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:53

2022-08-19T22:53

2022-08-19T22:53

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

денис пушилин

владимир рогов

украина

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию может состояться уже в первых числах сентября, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене; за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС высказался президент Франции Эммануэль Макрон; Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей на трибунал над украинскими преступниками в Донецкой Народной Республике - также разговор об этом шел с властями КНДР, в ДНР от них пока ждут ответа, заявил глава республики Денис Пушилин.Обстрелы Запорожской атомной электростанцииЗапорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что армия Украины возобновила обстрел Энергодара – города, расположенного рядом с ЗАЭС.Как сообщил Рогов, система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту.В середине дня постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если не возникнут "посторонние факторы". В то же время он уточнил, что говорить о маршруте миссии пока преждевременно, этот вопрос обсуждается. Также Ульянов подчеркнул, что МАГАТЭ вряд ли поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, поскольку это не в рамках его мандата.Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции. Видеообращения были опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым расположена атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС было опубликовано открытое письмо, подписанное более чем 50 сотрудниками станции, с призывами прекратить обстрелы.Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства обстрелов станции со стороны украинских войск, они собраны, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ближе к вечеру пресс-служба Кремля сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому президенту Владимиру Путину. В беседе Макрон высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Ход операцииБоевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, бежавших под ударами российских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Техническую оснащенность украинских войск удалось снизить в десятки раз в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай". Он же заявил в интервью агентству, что западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически "неограниченными".Освобожденные территорииЖители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию. Также начался прием документов в других населенных пунктах Харьковской области. В частности, заработал паспортный стол в городе Волчанске.Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также заявил, что для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной Республике, не исключена высшая мера наказания. Также он рассказал, что послы ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны.Поставки военной помощи США УкраинеВечером в пятницу высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета "военной помощи" на общую сумму 775 миллионов долларов. Речь шла о том, чтобы предоставить Киеву 1,5 тысячи противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin.Как сообщила вечером в пятницу журналистам высокопоставленная представительница Пентагона, США рассчитывают передать Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. По ее же словам, США располагают действенными механизмами, которые позволяют отслеживать выделяемую и поставляемую Украине военную помощь.Ближе к ночи Белый дом официально подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине - ее размер составил 775 миллионов долларов. Президент США Джо Байден в пятницу официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на эту сумму.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html

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Наталья Макарова

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