https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810753448.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2022 - РИА Новости, 19.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:43

2022-08-19T14:43

2022-08-19T14:43

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска несут большие потери в районах боевых действий в Соледаре и Марьинке, военнослужащие самовольно оставляют боевые позиции. Российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса взяли под контроль поселок Зайцево и село Дача, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Всего на территории Донецкой Народной Республики освобождено 270 населенных пунктов.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы шесть пунктов управления, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У", 12 снарядов РСЗО HIMARS, два снаряда реактивной системы залпового огня и две противорадиолокационные ракеты производства США.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 807 реактивных систем залпового огня, 4347 танков и других бронемашин, 3315 орудий полевой артиллерии и 4958 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика