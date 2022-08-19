Рейтинг@Mail.ru
Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810717127.html
Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ
Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ - РИА Новости, 19.08.2022
Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ
Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:51
2022-08-19T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810732256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b22ce2018d3c4de0f7018f0aa70424d.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское Министерство обороны."Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции", — говорится в сводке ведомства.Восьмого августа представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что "Кракен" лишился боеспособности после авиаудара ВКС. Российские военные регулярно наносят удары по местам расположения бойцов этого формирования. Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, укрывавшихся на территории техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: националисты "Кракена" показательно расстреляли солдат ВСУ, покинувших позиции
Главное из нового брифинга Минобороны РФ: националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.
2022-08-19T12:51
true
PT3M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810732256_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0e1049981252d1e3d74ba9001a85c423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
12:51 19.08.2022 (обновлено: 13:37 19.08.2022)
 
Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ

Минобороны: боевики "Кракена" показательно расстреляли сто солдат ВСУ, бежавших от боя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское Министерство обороны.
"Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции", — говорится в сводке ведомства.
Штурмовать абсолютно не учили — бывший командир нацбатальона Кракен об отсутствии спецподготовки у боевиков - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 09:19Специальная военная операция на Украине
Командир взвода "Кракен" признал невозможность победить российскую армию
Восьмого августа представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что "Кракен" лишился боеспособности после авиаудара ВКС. Российские военные регулярно наносят удары по местам расположения бойцов этого формирования. Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, укрывавшихся на территории техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала