https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810717127.html

Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ

Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ - РИА Новости, 19.08.2022

Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ

Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:51

2022-08-19T12:51

2022-08-19T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское Министерство обороны."Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции", — говорится в сводке ведомства.Восьмого августа представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что "Кракен" лишился боеспособности после авиаудара ВКС. Российские военные регулярно наносят удары по местам расположения бойцов этого формирования. Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, укрывавшихся на территории техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Дарья Буймова

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Минобороны РФ: националисты "Кракена" показательно расстреляли солдат ВСУ, покинувших позиции Главное из нового брифинга Минобороны РФ: националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды. 2022-08-19T12:51 true PT3M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины