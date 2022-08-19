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Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области

Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области - РИА Новости, 19.08.2022

Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области

Совет министров сформирован в освобожденных районах Харьковской области, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:43

2022-08-19T20:43

2022-08-19T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

андрей алексеенко

харьковская область

краснодар

украина

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Совет министров сформирован в освобожденных районах Харьковской области, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram."С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.По словам Ганчева, создание Совмина продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. "Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы, которые сейчас нужно регулировать", - сказал он в опубликованном пресс-службой видео.Первым заместителем главы администрации, председателем Совета министров Харьковской области, назначен Андрей Алексеенко. До своего назначения председателем правительства он занимал пост мэра Краснодара.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220812/gumaktsii-1809295217.html

харьковская область

краснодар

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в мире, жкх, андрей алексеенко, харьковская область, краснодар, украина