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Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/sovet-1810877172.html
Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области
Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области - РИА Новости, 19.08.2022
Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области
Совет министров сформирован в освобожденных районах Харьковской области, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:43
2022-08-19T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
андрей алексеенко
харьковская область
краснодар
украина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Совет министров сформирован в освобожденных районах Харьковской области, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram."С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.По словам Ганчева, создание Совмина продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. "Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы, которые сейчас нужно регулировать", - сказал он в опубликованном пресс-службой видео.Первым заместителем главы администрации, председателем Совета министров Харьковской области, назначен Андрей Алексеенко. До своего назначения председателем правительства он занимал пост мэра Краснодара.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, жкх, андрей алексеенко, харьковская область, краснодар, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Андрей Алексеенко, Харьковская область, Краснодар, Украина
20:43 19.08.2022
 
Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области

Экс-мэр Краснодара Алексеенко возглавил Совет министров в Харьковской области

CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец / Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец /
Андрей Алексеенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Совет министров сформирован в освобожденных районах Харьковской области, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram.
"С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.
По словам Ганчева, создание Совмина продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. "Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы, которые сейчас нужно регулировать", - сказал он в опубликованном пресс-службой видео.
Первым заместителем главы администрации, председателем Совета министров Харьковской области, назначен Андрей Алексеенко. До своего назначения председателем правительства он занимал пост мэра Краснодара.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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