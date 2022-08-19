Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР
Астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР и планирует помогать муниципалитету в восстановлении инфраструктуры, сообщил астраханский губернатор Игорь Бабушкин.
"Сегодня с и.о. главы администрации Кременского района Луганской Народной Республики Юлией Ивановной Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Кременским районом", - написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что область будет активно помогать району: содействовать в восстановлении инфраструктуры муниципалитета, поддерживать жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к зиме. Планируется также развивать сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной и других отраслях.
По информации Бабушкина, у Астрахани есть исторически сложившаяся связь с этим районом: там расположен населенный пункт Новая Астрахань, где в 20-х годах XIX века располагался штаб Астраханского кирасирского полка.
Губернатор добавил, что в настоящее время в Кременском районе разрушены многие соцучреждения, в том числе школы, часть из которых восстановлению не подлежит, разрушена коммунальная инфраструктура. "Националисты угнали всю технику, оставив жителей без скорой помощи и пожарных машин. Нередки были случаи открытого грабежа и мародерства со стороны ВСУ. Отбирали все, начиная от мелких бытовых вещей, заканчивая личным транспортом. Фактически бросили местных жителей на произвол судьбы", - написал он.
Бабушкин добавил, что тысячи соотечественников в Кременском районе нуждаются в поддержке.
12 августа, 12:32Красноярск отправил стройматериалы в подшефный Свердловск в ЛНР