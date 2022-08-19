https://ria.ru/20220819/sotrudnichestvo-1810872868.html

Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР

Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР - РИА Новости, 19.08.2022

Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР

Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР и планирует помогать муниципалитету в восстановлении инфраструктуры, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:11

2022-08-19T20:11

2022-08-19T20:11

луганская народная республика

астрахань

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР и планирует помогать муниципалитету в восстановлении инфраструктуры, сообщил астраханский губернатор Игорь Бабушкин."Сегодня с и.о. главы администрации Кременского района Луганской Народной Республики Юлией Ивановной Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Кременским районом", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что область будет активно помогать району: содействовать в восстановлении инфраструктуры муниципалитета, поддерживать жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к зиме. Планируется также развивать сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной и других отраслях.По информации Бабушкина, у Астрахани есть исторически сложившаяся связь с этим районом: там расположен населенный пункт Новая Астрахань, где в 20-х годах XIX века располагался штаб Астраханского кирасирского полка.Губернатор добавил, что в настоящее время в Кременском районе разрушены многие соцучреждения, в том числе школы, часть из которых восстановлению не подлежит, разрушена коммунальная инфраструктура. "Националисты угнали всю технику, оставив жителей без скорой помощи и пожарных машин. Нередки были случаи открытого грабежа и мародерства со стороны ВСУ. Отбирали все, начиная от мелких бытовых вещей, заканчивая личным транспортом. Фактически бросили местных жителей на произвол судьбы", - написал он.Бабушкин добавил, что тысячи соотечественников в Кременском районе нуждаются в поддержке.

https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html

https://ria.ru/20220812/donbass-1809112993.html

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астрахань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, астрахань, вооруженные силы украины