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Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР - РИА Новости, 19.08.2022
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Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР
Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР - РИА Новости, 19.08.2022
Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР
Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР и планирует помогать муниципалитету в восстановлении инфраструктуры, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:11
2022-08-19T20:11
луганская народная республика
астрахань
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР и планирует помогать муниципалитету в восстановлении инфраструктуры, сообщил астраханский губернатор Игорь Бабушкин."Сегодня с и.о. главы администрации Кременского района Луганской Народной Республики Юлией Ивановной Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Кременским районом", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что область будет активно помогать району: содействовать в восстановлении инфраструктуры муниципалитета, поддерживать жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к зиме. Планируется также развивать сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной и других отраслях.По информации Бабушкина, у Астрахани есть исторически сложившаяся связь с этим районом: там расположен населенный пункт Новая Астрахань, где в 20-х годах XIX века располагался штаб Астраханского кирасирского полка.Губернатор добавил, что в настоящее время в Кременском районе разрушены многие соцучреждения, в том числе школы, часть из которых восстановлению не подлежит, разрушена коммунальная инфраструктура. "Националисты угнали всю технику, оставив жителей без скорой помощи и пожарных машин. Нередки были случаи открытого грабежа и мародерства со стороны ВСУ. Отбирали все, начиная от мелких бытовых вещей, заканчивая личным транспортом. Фактически бросили местных жителей на произвол судьбы", - написал он.Бабушкин добавил, что тысячи соотечественников в Кременском районе нуждаются в поддержке.
https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html
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луганская народная республика, астрахань, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Астрахань, Вооруженные силы Украины
20:11 19.08.2022
 

Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАстраханский губернатор Игорь Бабушкин
Астраханский губернатор Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Астраханская область договорилась о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР и планирует помогать муниципалитету в восстановлении инфраструктуры, сообщил астраханский губернатор Игорь Бабушкин.
"Сегодня с и.о. главы администрации Кременского района Луганской Народной Республики Юлией Ивановной Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Кременским районом", - написал он в Telegram.
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Губернатор добавил, что область будет активно помогать району: содействовать в восстановлении инфраструктуры муниципалитета, поддерживать жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к зиме. Планируется также развивать сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной и других отраслях.
По информации Бабушкина, у Астрахани есть исторически сложившаяся связь с этим районом: там расположен населенный пункт Новая Астрахань, где в 20-х годах XIX века располагался штаб Астраханского кирасирского полка.
Губернатор добавил, что в настоящее время в Кременском районе разрушены многие соцучреждения, в том числе школы, часть из которых восстановлению не подлежит, разрушена коммунальная инфраструктура. "Националисты угнали всю технику, оставив жителей без скорой помощи и пожарных машин. Нередки были случаи открытого грабежа и мародерства со стороны ВСУ. Отбирали все, начиная от мелких бытовых вещей, заканчивая личным транспортом. Фактически бросили местных жителей на произвол судьбы", - написал он.
Бабушкин добавил, что тысячи соотечественников в Кременском районе нуждаются в поддержке.
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