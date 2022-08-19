https://ria.ru/20220819/sokolov-1810715009.html
Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом
Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом - РИА Новости, 19.08.2022
Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом
Вице-адмирал Виктор Соколов назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России. Об этом он сообщил на встрече с... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:46
2022-08-19T12:46
2022-08-19T16:22
безопасность
черноморский флот вмф россии
вмф рф
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Вице-адмирал Виктор Соколов назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России. Об этом он сообщил на встрече с офицерами-черноморцами."Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. <...> Сегодня с вами проводим первую встречу", — сказал военный.До этого Соколов занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.Согласно сайту учебного заведения, Соколов — кадровый военный моряк, прошедший путь от командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля (1985-1987 годы) до заместителя командующего Северным флотом (2013-2020) и начальника Военно-морской академии (с 2020 года).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Нахимова, орденом "За военные заслуги" и орденом "За морские заслуги".
https://ria.ru/20220731/krym-1806164086.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил о назначении врио командующего ЧФ
Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России. До этого он был начальником Военно-морской академии.
2022-08-19T12:46
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, черноморский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, ВМФ РФ
12:46 19.08.2022 (обновлено: 16:22 19.08.2022)
Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом
Вице-адмирал Соколов сообщил, что назначен врио командующего Черноморским флотом