https://ria.ru/20220819/sokolov-1810715009.html

Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом

Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом - РИА Новости, 19.08.2022

Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом

Вице-адмирал Виктор Соколов назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России. Об этом он сообщил на встрече с... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:46

2022-08-19T12:46

2022-08-19T16:22

безопасность

черноморский флот вмф россии

вмф рф

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Вице-адмирал Виктор Соколов назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России. Об этом он сообщил на встрече с офицерами-черноморцами."Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. <...> Сегодня с вами проводим первую встречу", — сказал военный.До этого Соколов занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.Согласно сайту учебного заведения, Соколов — кадровый военный моряк, прошедший путь от командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля (1985-1987 годы) до заместителя командующего Северным флотом (2013-2020) и начальника Военно-морской академии (с 2020 года).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Нахимова, орденом "За военные заслуги" и орденом "За морские заслуги".

https://ria.ru/20220731/krym-1806164086.html

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Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил о назначении врио командующего ЧФ Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России. До этого он был начальником Военно-морской академии. 2022-08-19T12:46 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, черноморский флот вмф россии, вмф рф