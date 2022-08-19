https://ria.ru/20220819/sodeystvie-1810811967.html

Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС

Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:54

2022-08-19T16:54

2022-08-19T16:54

специальная военная операция на украине

эммануэль макрон

запорожская область

россия

владимир путин

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие при поездке на ЗАЭС, сообщила пресс-служба Кремля."С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эммануэль макрон, запорожская область, россия, владимир путин, магатэ