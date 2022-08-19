https://ria.ru/20220819/sodeystvie-1810811967.html
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
запорожская область
россия
владимир путин
магатэ
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие при поездке на ЗАЭС, сообщила пресс-служба Кремля."С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, МАГАТЭ
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС
Путин подтвердил Макрону готовность России оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС