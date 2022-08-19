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Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/sodeystvie-1810811967.html
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
запорожская область
россия
владимир путин
магатэ
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие при поездке на ЗАЭС, сообщила пресс-служба Кремля."С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html
запорожская область
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эммануэль макрон, запорожская область, россия, владимир путин, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, МАГАТЭ
16:54 19.08.2022
 
Путин подтвердил готовность оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС

Путин подтвердил Макрону готовность России оказать МАГАТЭ содействие при поездке на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность России оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие при поездке на ЗАЭС, сообщила пресс-служба Кремля.
"С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:25
В МИД предположили, что Киев пытается помешать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭммануэль МакронЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинМАГАТЭ
 
 
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