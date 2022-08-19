https://ria.ru/20220819/sochi-1810649263.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 19.08.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Штормовое предупреждение действует на территории Сочи из-за возможности формирования смерчей в районе Магри-Веселое до вечера 19 августа, при этом городские... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:24

2022-08-19T09:24

2022-08-19T10:29

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение действует на территории Сочи из-за возможности формирования смерчей в районе Магри-Веселое до вечера 19 августа, при этом городские пляжи открыты для купания - шторма в море нет, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг пресс-служба мэрии Сочи информировала, что 19 августа в городе пройдут грозовые дожди. По данным регионального главка МЧС России, до вечера пятницы на курорте сохранится опасность формирования смерчей, которые могут выйти на сушу."Да, сейчас купаться можно, шторма нет, смерчей не было", - рассказали агентству спасатели пляжа "Ривьера".Купаться также можно в зонах центральной городской набережной "Маяк". По информации спасателей, волнение моря там не превышает двух баллов, работа развлекательных объектов продолжается в штатном режиме.

https://ria.ru/20220817/sochi-1810278744.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм