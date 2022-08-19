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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220819/sochi-1810649263.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 19.08.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Штормовое предупреждение действует на территории Сочи из-за возможности формирования смерчей в районе Магри-Веселое до вечера 19 августа, при этом городские... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:24
2022-08-19T10:29
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение действует на территории Сочи из-за возможности формирования смерчей в районе Магри-Веселое до вечера 19 августа, при этом городские пляжи открыты для купания - шторма в море нет, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг пресс-служба мэрии Сочи информировала, что 19 августа в городе пройдут грозовые дожди. По данным регионального главка МЧС России, до вечера пятницы на курорте сохранится опасность формирования смерчей, которые могут выйти на сушу."Да, сейчас купаться можно, шторма нет, смерчей не было", - рассказали агентству спасатели пляжа "Ривьера".Купаться также можно в зонах центральной городской набережной "Маяк". По информации спасателей, волнение моря там не превышает двух баллов, работа развлекательных объектов продолжается в штатном режиме.
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
09:24 19.08.2022 (обновлено: 10:29 19.08.2022)
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей, но пляжи открыты для купания

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение действует на территории Сочи из-за возможности формирования смерчей в районе Магри-Веселое до вечера 19 августа, при этом городские пляжи открыты для купания - шторма в море нет, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг пресс-служба мэрии Сочи информировала, что 19 августа в городе пройдут грозовые дожди. По данным регионального главка МЧС России, до вечера пятницы на курорте сохранится опасность формирования смерчей, которые могут выйти на сушу.
"Да, сейчас купаться можно, шторма нет, смерчей не было", - рассказали агентству спасатели пляжа "Ривьера".
Купаться также можно в зонах центральной городской набережной "Маяк". По информации спасателей, волнение моря там не превышает двух баллов, работа развлекательных объектов продолжается в штатном режиме.
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ТуризмСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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