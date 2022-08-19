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ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/snaryady-1810721639.html
ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки
ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 19.08.2022
ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:00
2022-08-19T13:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 1770 беспилотных летательных аппаратов, а также 267 самолетов, 148 вертолетов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:00 19.08.2022
 
ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки

Минобороны: российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 1770 беспилотных летательных аппаратов, а также 267 самолетов, 148 вертолетов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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