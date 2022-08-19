https://ria.ru/20220819/snaryady-1810721639.html

ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки

ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 19.08.2022

ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:00

2022-08-19T13:00

2022-08-19T13:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 1770 беспилотных летательных аппаратов, а также 267 самолетов, 148 вертолетов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область