https://ria.ru/20220819/smog-1810643434.html

В Москве не чувствуется запах гари или смога

В Москве не чувствуется запах гари или смога - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве не чувствуется запах гари или смога

В Москве утром в пятницу облачно, но запаха гари или смога, которые наблюдались в столице в последние дни, нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:31

2022-08-19T08:31

2022-08-19T08:32

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Москве утром в пятницу облачно, но запаха гари или смога, которые наблюдались в столице в последние дни, нет, передает корреспондент РИА Новости.В среду и в четверг в Москве и Подмосковье наблюдались смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области.По словам корреспондента агентства, башни "Москва-Сити", которые накануне скрывала дымовая завеса, в настоящее время видны, воздух относительно чистый. В городе облачно, но запаха гари или тем более смога нет.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.

https://ria.ru/20220818/smog-1810468503.html

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), рязанская область