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В Москве не чувствуется запах гари или смога - РИА Новости, 19.08.2022
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В Москве не чувствуется запах гари или смога
В Москве не чувствуется запах гари или смога - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве не чувствуется запах гари или смога
В Москве утром в пятницу облачно, но запаха гари или смога, которые наблюдались в столице в последние дни, нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:31
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москва
московская область (подмосковье)
рязанская область
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Москве утром в пятницу облачно, но запаха гари или смога, которые наблюдались в столице в последние дни, нет, передает корреспондент РИА Новости.В среду и в четверг в Москве и Подмосковье наблюдались смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области.По словам корреспондента агентства, башни "Москва-Сити", которые накануне скрывала дымовая завеса, в настоящее время видны, воздух относительно чистый. В городе облачно, но запаха гари или тем более смога нет.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.
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москва, московская область (подмосковье), рязанская область
Москва, Московская область (Подмосковье), Рязанская область
08:31 19.08.2022 (обновлено: 08:32 19.08.2022)
 
В Москве не чувствуется запах гари или смога

В Москве в пятницу облачно, но запаха гари или смога нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Москве утром в пятницу облачно, но запаха гари или смога, которые наблюдались в столице в последние дни, нет, передает корреспондент РИА Новости.
В среду и в четверг в Москве и Подмосковье наблюдались смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области.
По словам корреспондента агентства, башни "Москва-Сити", которые накануне скрывала дымовая завеса, в настоящее время видны, воздух относительно чистый. В городе облачно, но запаха гари или тем более смога нет.
Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.
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