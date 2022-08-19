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В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние - РИА Новости, 19.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html
В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние
В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние - РИА Новости, 19.08.2022
В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние
Редкое для средней полосы России природное явление - северное сияние - наблюдалось в небе над Нижегородской областью в ночь с четверга на пятницу, его причиной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:41
2022-08-19T13:14
наука
космос - риа наука
нижегородская область
земля
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Редкое для средней полосы России природное явление - северное сияние - наблюдалось в небе над Нижегородской областью в ночь с четверга на пятницу, его причиной стала мощная магнитная буря, сообщил РИА Новости нижегородский астроном, доцент Нижегородского педуниверситета Николай Лапин.Фотографии и видео необычного свечения в небе над Нижним Новгородом, Сеченовым и Спасским были опубликованы в местных соцсетях. Яркие отсветы зеленого, розового и фиолетового цветов раскрасили темный небосклон."Это не чудо. От Солнца постоянно идет поток заряженных частиц, вопрос – насколько крупные облака заряженных частиц от Солнца приходят к Земле. В последние дни пришли достаточно массированные облака заряженных частиц, которые серьезно ударили по магнитосфере Земли. Возникла мощная магнитная буря. Заряженные частицы, которые были в этом потоке, магнитным полем были выброшены не только на полюс и близлежащую территорию, но и на более средние широты. Поэтому до 54 градуса северной широты могли наблюдаться северные сияния", - рассказал ученый.Он объяснил, что свечение излучают заряженные частицы, проходящие сквозь атмосферу. В этот раз заряженные частицы забросило магнитным полем чуть дальше, чем обычно, что и наблюдали жители Нижегородской области."Для наших широт это явление редкое… Предсказать его довольно сложно, надо следить за космической погодой. Здесь нельзя сделать прогноз по типу того, как предсказывают температуру, которая нас ожидает. Вспышка была – ожидаем, вспышки не было – не ожидаем. Этот прогноз делается на 5-6 часов", - сказал Лапин.Он также отметил, что невооруженным глазом разглядеть северное сияние в средней полосе непросто, особенно в городе, где много света и смога. "Северное сияние хорошо видно на сделанных на телефон фотографиях. Так что тем, кто хочет увидеть повторение редкого природного явления, нужно выбраться далеко за город и найти темное место. И использовать фотографическую технику с высокой чувствительностью и выдержкой от 3 до 10 секунд. На этих снимках можно будет увидеть северное сияние", - рассказал ученый.
https://ria.ru/20220811/astroturizm-1808669100.html
https://ria.ru/20220117/siyanie-1768156778.html
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космос - риа наука, нижегородская область, земля, нижний новгород
Наука, Космос - РИА Наука, Нижегородская область, Земля, Нижний Новгород
12:41 19.08.2022 (обновлено: 13:14 19.08.2022)
 
В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние

Астроном Лапин рассказал о северном сиянии в небе над Нижегородской областью

© Фото : Николай ЛапинСеверное сияние в Нижнем Новгороде
Северное сияние в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Николай Лапин
Северное сияние в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Редкое для средней полосы России природное явление - северное сияние - наблюдалось в небе над Нижегородской областью в ночь с четверга на пятницу, его причиной стала мощная магнитная буря, сообщил РИА Новости нижегородский астроном, доцент Нижегородского педуниверситета Николай Лапин.
Фотографии и видео необычного свечения в небе над Нижним Новгородом, Сеченовым и Спасским были опубликованы в местных соцсетях. Яркие отсветы зеленого, розового и фиолетового цветов раскрасили темный небосклон.
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"Это не чудо. От Солнца постоянно идет поток заряженных частиц, вопрос – насколько крупные облака заряженных частиц от Солнца приходят к Земле. В последние дни пришли достаточно массированные облака заряженных частиц, которые серьезно ударили по магнитосфере Земли. Возникла мощная магнитная буря. Заряженные частицы, которые были в этом потоке, магнитным полем были выброшены не только на полюс и близлежащую территорию, но и на более средние широты. Поэтому до 54 градуса северной широты могли наблюдаться северные сияния", - рассказал ученый.
Он объяснил, что свечение излучают заряженные частицы, проходящие сквозь атмосферу. В этот раз заряженные частицы забросило магнитным полем чуть дальше, чем обычно, что и наблюдали жители Нижегородской области.
"Для наших широт это явление редкое… Предсказать его довольно сложно, надо следить за космической погодой. Здесь нельзя сделать прогноз по типу того, как предсказывают температуру, которая нас ожидает. Вспышка была – ожидаем, вспышки не было – не ожидаем. Этот прогноз делается на 5-6 часов", - сказал Лапин.
Он также отметил, что невооруженным глазом разглядеть северное сияние в средней полосе непросто, особенно в городе, где много света и смога. "Северное сияние хорошо видно на сделанных на телефон фотографиях. Так что тем, кто хочет увидеть повторение редкого природного явления, нужно выбраться далеко за город и найти темное место. И использовать фотографическую технику с высокой чувствительностью и выдержкой от 3 до 10 секунд. На этих снимках можно будет увидеть северное сияние", - рассказал ученый.
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