https://ria.ru/20220819/sittsy-1810641676.html

"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен

"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен - РИА Новости, 19.08.2022

"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен

Комбинат "Шуйские ситцы", который 17 лет производил постельное белье по заказу IKEA, после ухода этой компании работает, удерживая цены на минимально возможном... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:11

2022-08-19T08:11

2022-08-19T08:11

экономика

россия

ikea

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ШУЯ (Ивановская обл.), 19 авг – РИА Новости. Комбинат "Шуйские ситцы", который 17 лет производил постельное белье по заказу IKEA, после ухода этой компании работает, удерживая цены на минимально возможном уровне, рассказала РИА Новости генеральный директор предприятия Анна Богаделина."Поплин, перкаль, миткали, бязь, сатин, страйп-сатин, другие структурные ткани – у нас очень широкий ассортимент, и ценовую политику мы стараемся держать жестко... Более того, сейчас мы ведем работу над тем, как нам цены снизить, стать еще более конкурентоспособными. Ведь, давайте по-честному, нашему конечному покупателю сейчас непросто, есть другие статьи затрат и расходов, которые подрастают. Нам необходимо быть востребованными и актуальными, чтобы поддерживать уровень загрузки производства и чтобы радовать покупателя своим товаром", - сказала Богаделина.Она уточнила, что в условиях санкций налажены новые каналы поставок сырья и комплектующих для оборудования.Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" ведет свою историю с 1820 года. Сегодня это предприятие полного цикла, начиная с переработки хлопка до выпуска готовых изделий. Ассортимент выпускаемой продукции включает десятки видов тканей, постельное белье и домашний текстиль – всего более 6,5 миллиона швейных изделий в год. Штат компании - 2000 человек.

https://realty.ria.ru/20220810/ikea-1808676677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, ikea