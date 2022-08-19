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"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен - РИА Новости, 19.08.2022
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"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен
"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен - РИА Новости, 19.08.2022
"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен
Комбинат "Шуйские ситцы", который 17 лет производил постельное белье по заказу IKEA, после ухода этой компании работает, удерживая цены на минимально возможном... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:11
2022-08-19T08:11
экономика
россия
ikea
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ШУЯ (Ивановская обл.), 19 авг – РИА Новости. Комбинат "Шуйские ситцы", который 17 лет производил постельное белье по заказу IKEA, после ухода этой компании работает, удерживая цены на минимально возможном уровне, рассказала РИА Новости генеральный директор предприятия Анна Богаделина."Поплин, перкаль, миткали, бязь, сатин, страйп-сатин, другие структурные ткани – у нас очень широкий ассортимент, и ценовую политику мы стараемся держать жестко... Более того, сейчас мы ведем работу над тем, как нам цены снизить, стать еще более конкурентоспособными. Ведь, давайте по-честному, нашему конечному покупателю сейчас непросто, есть другие статьи затрат и расходов, которые подрастают. Нам необходимо быть востребованными и актуальными, чтобы поддерживать уровень загрузки производства и чтобы радовать покупателя своим товаром", - сказала Богаделина.Она уточнила, что в условиях санкций налажены новые каналы поставок сырья и комплектующих для оборудования.Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" ведет свою историю с 1820 года. Сегодня это предприятие полного цикла, начиная с переработки хлопка до выпуска готовых изделий. Ассортимент выпускаемой продукции включает десятки видов тканей, постельное белье и домашний текстиль – всего более 6,5 миллиона швейных изделий в год. Штат компании - 2000 человек.
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экономика, россия, ikea
Экономика, Россия, IKEA
08:11 19.08.2022
 
"Шуйские ситцы", сотрудничавшие с IKEA, работают над снижением цен

Комбинат "Шуйские ситцы", 17 лет сотрудничавший с IKEA, работает над снижением цен

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин "Икеа" в Москве
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа" в Москве. Архивное фото
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ШУЯ (Ивановская обл.), 19 авг – РИА Новости. Комбинат "Шуйские ситцы", который 17 лет производил постельное белье по заказу IKEA, после ухода этой компании работает, удерживая цены на минимально возможном уровне, рассказала РИА Новости генеральный директор предприятия Анна Богаделина.
"Поплин, перкаль, миткали, бязь, сатин, страйп-сатин, другие структурные ткани – у нас очень широкий ассортимент, и ценовую политику мы стараемся держать жестко... Более того, сейчас мы ведем работу над тем, как нам цены снизить, стать еще более конкурентоспособными. Ведь, давайте по-честному, нашему конечному покупателю сейчас непросто, есть другие статьи затрат и расходов, которые подрастают. Нам необходимо быть востребованными и актуальными, чтобы поддерживать уровень загрузки производства и чтобы радовать покупателя своим товаром", - сказала Богаделина.
Она уточнила, что в условиях санкций налажены новые каналы поставок сырья и комплектующих для оборудования.
Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" ведет свою историю с 1820 года. Сегодня это предприятие полного цикла, начиная с переработки хлопка до выпуска готовых изделий. Ассортимент выпускаемой продукции включает десятки видов тканей, постельное белье и домашний текстиль – всего более 6,5 миллиона швейных изделий в год. Штат компании - 2000 человек.
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:25
Профсоюз завода IKEA в Тихвине сообщил о возобновлении работы предприятия
 
ЭкономикаРоссияIKEA
 
 
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