https://ria.ru/20220819/siriya-1810699376.html

Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии

Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии - РИА Новости, 19.08.2022

Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным по сирийской проблеме. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:07

2022-08-19T12:07

2022-08-19T12:07

в мире

сирия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

россия

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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным по сирийской проблеме."Я говорю: "Давайте закрепим этот процесс", проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.

https://ria.ru/20220816/siriya-1810052345.html

сирия

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия