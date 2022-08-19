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Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии - РИА Новости, 19.08.2022
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Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии
Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии - РИА Новости, 19.08.2022
Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным по сирийской проблеме. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:07
2022-08-19T12:07
в мире
сирия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
россия
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным по сирийской проблеме."Я говорю: "Давайте закрепим этот процесс", проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.
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в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия
В мире, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Россия
12:07 19.08.2022
 
Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии

Президент Турции Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным по Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным по сирийской проблеме.
"Я говорю: "Давайте закрепим этот процесс", проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.
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В миреСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияРоссия
 
 
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