https://ria.ru/20220819/shveytsariya-1810745545.html

Швейцария не сможет принимать самостоятельные санкции

Швейцария не сможет принимать самостоятельные санкции - РИА Новости, 19.08.2022

Швейцария не сможет принимать самостоятельные санкции

Комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) единогласно отвергла возможность того, что Швейцария может принять автономные санкции в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:54

2022-08-19T13:54

2022-08-19T14:20

владимир путин

россия

швейцария

киев

сбербанк россии

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg

ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) единогласно отвергла возможность того, что Швейцария может принять автономные санкции в отношении лиц, обвиняемых в серьезных нарушениях международного права, опасаясь давления и оспаривания нейтралитета, говорится в пресс-релизе сената."По мнению комиссии, нынешняя политика санкций доказала свою эффективность. До настоящего времени Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение. По мнению CPS-E, автономная санкционная политика будет иметь лишь символический эффект и нежелательна. Таким образом, комиссия отклоняет предложение, введенное Национальным советом в рамках поправки к закону об эмбарго", - сказано в документе.Сенаторы считают, что такое правило будет означать резкое изменение санкционной политики страны и создаст большие проблемы с точки зрения верховенства закона и нейтралитета Швейцарии."CPS-E считает, что на нашу страну в будущем может быть оказано давление с целью принятия санкций в отношении тех или иных юридических или физических лиц", - уточняет комиссия в пресс-релизе.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также приняли решение заморозить активы Сбербанка.Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) тогда заявила, что принятие Берном санкций против РФ нарушает конституцию страны.Вслед за этим заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в РФ, как это было предложено Берном.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/diplomatiya-1808830520.html

https://ria.ru/20220803/shveytsariya-1807021229.html

россия

швейцария

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, швейцария, киев, сбербанк россии, евросоюз, в мире