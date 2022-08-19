13:54 19.08.2022 (обновлено: 14:20 19.08.2022)
Швейцария не сможет принимать самостоятельные санкции
Сенат Швейцарии заблокировал возможность принятия страной самостоятельных санкций
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) единогласно отвергла возможность того, что Швейцария может принять автономные санкции в отношении лиц, обвиняемых в серьезных нарушениях международного права, опасаясь давления и оспаривания нейтралитета, говорится в пресс-релизе сената.
"По мнению комиссии, нынешняя политика санкций доказала свою эффективность. До настоящего времени Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение. По мнению CPS-E, автономная санкционная политика будет иметь лишь символический эффект и нежелательна. Таким образом, комиссия отклоняет предложение, введенное Национальным советом в рамках поправки к закону об эмбарго", - сказано в документе.
Сенаторы считают, что такое правило будет означать резкое изменение санкционной политики страны и создаст большие проблемы с точки зрения верховенства закона и нейтралитета Швейцарии.
"CPS-E считает, что на нашу страну в будущем может быть оказано давление с целью принятия санкций в отношении тех или иных юридических или физических лиц", - уточняет комиссия в пресс-релизе.
Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) тогда заявила, что принятие Берном санкций против РФ нарушает конституцию страны.
Вслед за этим заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в РФ, как это было предложено Берном.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.