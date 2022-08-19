https://ria.ru/20220819/shos-1810696850.html

Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС

Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС - РИА Новости, 19.08.2022

Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур стран ШОС "Паутина", которая приостановилась РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:03

2022-08-19T12:03

2022-08-19T12:03

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общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур стран ШОС "Паутина", которая приостановилась в связи с пандемией коронавируса.Эффективно бороться с терроризмом возможно только при условии налаженной работы по пресечению каналов его финансирования, в первую очередь за счет доходов от незаконного оборота наркотиков, указал Патрушев, выступая в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."В этой связи приветствуем проведение совместных мероприятий в рамках выполнения Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы. К сожалению, в связи с пандемией было приостановлено проведение антинаркотической операции "Паутина", которая зарекомендовала себя как полезный формат взаимодействия. Полагаем целесообразным вернуться к ее организации", - сказал Патрушев.Операция "Паутина" предусматривает совместные меры силовых структур стран ШОС в борьбы с наркоугрозой, сокращением посевов наркокультур и уменьшения спроса на них среди населения.Ранее с аналогичным предложением выступил и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20201123/putin-1585962652.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/gd-1797922933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, ташкент, шос, николай патрушев, общество