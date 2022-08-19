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Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС - РИА Новости, 19.08.2022
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Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС
Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС - РИА Новости, 19.08.2022
Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур стран ШОС "Паутина", которая приостановилась РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:03
2022-08-19T12:03
здоровье - общество
владимир колокольцев
россия
ташкент
шос
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур стран ШОС "Паутина", которая приостановилась в связи с пандемией коронавируса.Эффективно бороться с терроризмом возможно только при условии налаженной работы по пресечению каналов его финансирования, в первую очередь за счет доходов от незаконного оборота наркотиков, указал Патрушев, выступая в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."В этой связи приветствуем проведение совместных мероприятий в рамках выполнения Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы. К сожалению, в связи с пандемией было приостановлено проведение антинаркотической операции "Паутина", которая зарекомендовала себя как полезный формат взаимодействия. Полагаем целесообразным вернуться к ее организации", - сказал Патрушев.Операция "Паутина" предусматривает совместные меры силовых структур стран ШОС в борьбы с наркоугрозой, сокращением посевов наркокультур и уменьшения спроса на них среди населения.Ранее с аналогичным предложением выступил и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20201123/putin-1585962652.html
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здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, ташкент, шос, николай патрушев, общество
Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Россия, Ташкент, ШОС, Николай Патрушев, Общество
12:03 19.08.2022
 
Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС

Секретарь Совбеза Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС "Паутина"

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур стран ШОС "Паутина", которая приостановилась в связи с пандемией коронавируса.
Эффективно бороться с терроризмом возможно только при условии налаженной работы по пресечению каналов его финансирования, в первую очередь за счет доходов от незаконного оборота наркотиков, указал Патрушев, выступая в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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"В этой связи приветствуем проведение совместных мероприятий в рамках выполнения Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы. К сожалению, в связи с пандемией было приостановлено проведение антинаркотической операции "Паутина", которая зарекомендовала себя как полезный формат взаимодействия. Полагаем целесообразным вернуться к ее организации", - сказал Патрушев.
Операция "Паутина" предусматривает совместные меры силовых структур стран ШОС в борьбы с наркоугрозой, сокращением посевов наркокультур и уменьшения спроса на них среди населения.
"Отмечаем также важность поддержания устойчивого характера диалога между нашей организацией и Управлением ООН по наркотикам и преступности. В этой связи содействуем проведению ежегодных мероприятий высокого уровня на полях сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам", - добавил Патрушев.
Ранее с аналогичным предложением выступил и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
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Здоровье - ОбществоВладимир КолокольцевРоссияТашкентШОСНиколай ПатрушевОбщество
 
 
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