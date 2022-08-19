https://ria.ru/20220819/sevastopol-1810884438.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 20.08.2022

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-19T21:46

2022-08-19T21:46

2022-08-20T01:03

севастополь

россия

бельбек

михаил развожаев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Накануне поздно вечером ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, сообщил ранее Развожаев.

https://ria.ru/20220818/kerch-1810607787.html

севастополь

россия

бельбек

республика крым

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севастополь, россия, бельбек, михаил развожаев, республика крым