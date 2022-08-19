Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/sevastopol-1810884438.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-19T21:46
2022-08-20T01:03
севастополь
россия
бельбек
михаил развожаев
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Накануне поздно вечером ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, сообщил ранее Развожаев.
https://ria.ru/20220818/kerch-1810607787.html
севастополь
россия
бельбек
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_483:399:2682:2048_1920x0_80_0_0_f0a7e3c5f0568939a52c79b75c044283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, бельбек, михаил развожаев, республика крым
Севастополь, Россия, Бельбек, Михаил Развожаев, Республика Крым
21:46 19.08.2022 (обновлено: 01:03 20.08.2022)
 
В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Развожаев: над Севастополем сработала система ПВО, цели поражены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Накануне поздно вечером ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, сообщил ранее Развожаев.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 21:26
В Керчи сработали системы ПВО
 
СевастопольРоссияБельбекМихаил РазвожаевРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала