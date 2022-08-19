https://ria.ru/20220819/sevastopol-1810884438.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-19T21:46
2022-08-19T21:46
2022-08-20T01:03
севастополь
россия
бельбек
михаил развожаев
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В Севастополе вечером в пятницу сработала ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Накануне поздно вечером ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, сообщил ранее Развожаев.
https://ria.ru/20220818/kerch-1810607787.html
севастополь
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севастополь, россия, бельбек, михаил развожаев, республика крым
Севастополь, Россия, Бельбек, Михаил Развожаев, Республика Крым
21:46 19.08.2022 (обновлено: 01:03 20.08.2022)
В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Развожаев: над Севастополем сработала система ПВО, цели поражены