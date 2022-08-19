https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810660627.html

Немцы призвали Шольца не рисковать всей Германией ради Зеленского

Немцы призвали Шольца не рисковать всей Германией ради Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022

Немцы призвали Шольца не рисковать всей Германией ради Зеленского

Торговая ассоциация округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась с резким письмом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, потребовав снятия с России санкций РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:27

2022-08-19T10:27

2022-08-19T14:40

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Торговая ассоциация округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась с резким письмом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, потребовав снятия с России санкций ради сохранения немецкой экономики. Об этом пишет газета Die Welt.Как заявили в письме немецкие ремесленники и промышленники, они и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях жесточайшего кризиса, обострившегося из-за антироссийских санкций."Мы, как мастера, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?" — говорится в обращении.Кроме того, ремесленники раскритиковали образ Украины, которую в западных СМИ представляют безупречной демократической страной, хотя, согласно отчетам международных организаций, страна находится на 122-м месте в мире по уровню коррупции. Авторы письма поинтересовались, собирается ли Шольц подвергать Германию риску из-за подобного союзника.Представители торговой ассоциации подчеркнули, что падение уровня жизни даже для среднего класса приведет к резкому снижению покупательной способности, а следовательно — к разорению мастеров.Читатели газеты поддержали ремесленников, заявив, что немецким властям необходимо позаботиться о своем народе, а не подставлять его под удар."Давайте честно: защита самого себя важнее защиты других, это знает каждый полицейский, пожарный и спасатель", — заметил Astor."Типичная проблема современной немецкой политики: бьем себя в грудь, пока не хлопаемся навзничь. Предвижу, что мастера не получат ответа — максимум отписку и, может быть, упоминание в разведсводке", — сокрушается Sebastian F."Где мне, как мастеру, подписать это письмо? Я наконец хочу заявить о себе, чтобы меня быстрее записали в правое крыло", — сыронизировал Albert R.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

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https://ria.ru/20220812/kantsler-1809020650.html

https://ria.ru/20220818/nastroeniya-1810361076.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

германия, украина, россия, в мире