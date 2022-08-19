https://ria.ru/20220819/ryazan-1810882232.html
Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани
Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани - РИА Новости, 19.08.2022
Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани
Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Рязань, где осмотрел объекты благоустройства и ключевые точки создающегося большого пешеходного маршрута, сообщила... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:19
2022-08-19T21:19
2022-08-19T21:55
рязанская область
общество
павел малков
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ирек файзуллин
рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Рязань, где осмотрел объекты благоустройства и ключевые точки создающегося большого пешеходного маршрута, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал о разработке концепции пешеходного маршрута по Рязани, которую обсудят с широким кругом экспертов. В следующем году планируется начать реализацию проекта частями, дополнительно регион намерен обратиться на федеральный уровень за поддержкой."Девятнадцатого августа в Рязанской области с рабочим визитом побывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Совместно с врио губернатора Павлом Малковым он осмотрел ряд объектов благоустройства и реконструкции, а также побывал на ключевых точках большого пешеходного маршрута, который создается в областном центре", - говорится в сообщении.Они, в частности, побывали в Рязанском Кремле, Торговом городке, Лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, на площадке бывшего Хлебозавода №1, где намечено создать современное многофункциональное общественное пространство.Файзуллин отметил, что в Рязанской области увидел наглядный пример эффективной реализации проектов по развитию городской среды, подчеркивается в сообщении."Сложилось ощущение, что Рязань – это город парков. Жители всегда принимают активное участие в рейтинговом голосовании Минстроя России. Сегодня мы убедились, насколько востребованы у людей результаты работы по проектам благоустройства. Будний день, а в парках и скверах много отдыхающих. Видно, что везде прилагаются строительные силы. Работа ведется на всех территориях", – сказал Файзуллин, слова которого приводит пресс-служба правительства Рязанской области.
https://ria.ru/20220818/dorogi-1810507345.html
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общество, павел малков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ирек файзуллин, рязань, россия
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Ирек Файзуллин, Рязань, Россия
21:19 19.08.2022 (обновлено: 21:55 19.08.2022)
Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани
Глава Минстроя Файзуллин осмотрел объекты благоустройства в Рязани
РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Рязань, где осмотрел объекты благоустройства и ключевые точки создающегося большого пешеходного маршрута, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков
сообщал о разработке концепции пешеходного маршрута по Рязани
, которую обсудят с широким кругом экспертов. В следующем году планируется начать реализацию проекта частями, дополнительно регион намерен обратиться на федеральный уровень за поддержкой.
"Девятнадцатого августа в Рязанской области с рабочим визитом побывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Совместно с врио губернатора Павлом Малковым он осмотрел ряд объектов благоустройства и реконструкции, а также побывал на ключевых точках большого пешеходного маршрута, который создается в областном центре", - говорится в сообщении.
Они, в частности, побывали в Рязанском Кремле, Торговом городке, Лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, на площадке бывшего Хлебозавода №1, где намечено создать современное многофункциональное общественное пространство.
"Во взаимодействии с федеральным министерством уже немало проектов воплощено в жизнь и еще будет реализовано. Накануне три наших проекта одержали победу в VI Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Теперь за счет федеральных средств новые общественные пространства появятся в Михайлове, Спас-Клепиках и селе Ижевское Спасского района", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Файзуллин отметил, что в Рязанской области увидел наглядный пример эффективной реализации проектов по развитию городской среды, подчеркивается в сообщении.
"Сложилось ощущение, что Рязань – это город парков. Жители всегда принимают активное участие в рейтинговом голосовании Минстроя
России. Сегодня мы убедились, насколько востребованы у людей результаты работы по проектам благоустройства. Будний день, а в парках и скверах много отдыхающих. Видно, что везде прилагаются строительные силы. Работа ведется на всех территориях", – сказал Файзуллин, слова которого приводит пресс-служба правительства Рязанской области.