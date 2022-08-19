https://ria.ru/20220819/ryazan-1810882232.html

Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани

Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани - РИА Новости, 19.08.2022

Глава Минстроя осмотрел объекты благоустройства в Рязани

Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Рязань, где осмотрел объекты благоустройства и ключевые точки создающегося большого пешеходного маршрута, сообщила... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:19

2022-08-19T21:19

2022-08-19T21:55

рязанская область

общество

павел малков

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ирек файзуллин

рязань

россия

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РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Рязань, где осмотрел объекты благоустройства и ключевые точки создающегося большого пешеходного маршрута, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал о разработке концепции пешеходного маршрута по Рязани, которую обсудят с широким кругом экспертов. В следующем году планируется начать реализацию проекта частями, дополнительно регион намерен обратиться на федеральный уровень за поддержкой."Девятнадцатого августа в Рязанской области с рабочим визитом побывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Совместно с врио губернатора Павлом Малковым он осмотрел ряд объектов благоустройства и реконструкции, а также побывал на ключевых точках большого пешеходного маршрута, который создается в областном центре", - говорится в сообщении.Они, в частности, побывали в Рязанском Кремле, Торговом городке, Лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, на площадке бывшего Хлебозавода №1, где намечено создать современное многофункциональное общественное пространство.Файзуллин отметил, что в Рязанской области увидел наглядный пример эффективной реализации проектов по развитию городской среды, подчеркивается в сообщении."Сложилось ощущение, что Рязань – это город парков. Жители всегда принимают активное участие в рейтинговом голосовании Минстроя России. Сегодня мы убедились, насколько востребованы у людей результаты работы по проектам благоустройства. Будний день, а в парках и скверах много отдыхающих. Видно, что везде прилагаются строительные силы. Работа ведется на всех территориях", – сказал Файзуллин, слова которого приводит пресс-служба правительства Рязанской области.

https://ria.ru/20220818/dorogi-1810507345.html

https://ria.ru/20220727/stroitelstvo-1805457959.html

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общество, павел малков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ирек файзуллин, рязань, россия