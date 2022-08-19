https://ria.ru/20220819/rubl-1810625216.html

Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю

Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю - РИА Новости, 19.08.2022

Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю

Укреплению рубля способствует покупка национальной валюты экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам. Также поддержку нацвалюте оказывает... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T01:16

2022-08-19T01:16

2022-08-19T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Укреплению рубля способствует покупка национальной валюты экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам. Также поддержку нацвалюте оказывает резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.В текущих обстоятельствах рост предложения иностранной валюты приведет к дальнейшему ослаблению доллара. Целями такой динамики, отметил Зварич, могут выступить минимумы второй половины июля, установленные чуть ниже 55 рублей. Подтверждением данного сценария выступит закрепление американской валюты ниже 60 рублей, что может дополнительно способствовать усилению продаж. При подобном развитии событий инвесторы, имеющие длинные позиции в долларе, могут начать закрывать их по "стопам" для ограничения возможных убытков.Зварич подчеркнул, что покупки в основных мировых валютах, скорее всего, активизируются ближе к концу следующей недели.

https://ria.ru/20220818/dollar-1810509354.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль