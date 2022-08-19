https://ria.ru/20220819/rubalskaya-1810775454.html

Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации

Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 19.08.2022

Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:40

2022-08-19T15:40

2022-08-19T15:43

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации."Я ни в какой не больнице, это ложная информация", — заявила Рубальская РИА Новости.Она рассказала, что сдавала кровь. "Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", — уточнила Рубальская.Ранее ряд СМИ, ссылаясь на социальные сети поэтессы, где была опубликована фотография с перевязанными бинтами руками и капельницей, сообщил, что Рубальская попала в больницу.

https://ria.ru/20220809/filippenko-1808354340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, лариса рубальская