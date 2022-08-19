https://ria.ru/20220819/rubalskaya-1810775454.html
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 19.08.2022
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации
Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:40
2022-08-19T15:40
2022-08-19T15:43
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации."Я ни в какой не больнице, это ложная информация", — заявила Рубальская РИА Новости.Она рассказала, что сдавала кровь. "Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", — уточнила Рубальская.Ранее ряд СМИ, ссылаясь на социальные сети поэтессы, где была опубликована фотография с перевязанными бинтами руками и капельницей, сообщил, что Рубальская попала в больницу.
https://ria.ru/20220809/filippenko-1808354340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, лариса рубальская
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Лариса Рубальская
15:40 19.08.2022 (обновлено: 15:43 19.08.2022)
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации
Лариса Рубальская опровергла сообщения о госпитализации и заявила, что находится дома
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации.
"Я ни в какой не больнице, это ложная информация", — заявила Рубальская РИА Новости.
Она рассказала, что сдавала кровь.
"Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", — уточнила Рубальская.
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на социальные сети поэтессы, где была опубликована фотография с перевязанными бинтами руками и капельницей, сообщил, что Рубальская попала в больницу.