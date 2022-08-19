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Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220819/rubalskaya-1810775454.html
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации - РИА Новости, 19.08.2022
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации
Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:40
2022-08-19T15:43
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лариса рубальская
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации."Я ни в какой не больнице, это ложная информация", — заявила Рубальская РИА Новости.Она рассказала, что сдавала кровь. "Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", — уточнила Рубальская.Ранее ряд СМИ, ссылаясь на социальные сети поэтессы, где была опубликована фотография с перевязанными бинтами руками и капельницей, сообщил, что Рубальская попала в больницу.
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новости культуры, знаменитости, звезды, лариса рубальская
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Лариса Рубальская
15:40 19.08.2022 (обновлено: 15:43 19.08.2022)
 
Поэтесса Рубальская опровергла сообщения об экстренной госпитализации

Лариса Рубальская опровергла сообщения о госпитализации и заявила, что находится дома

© Фото : @instagram/rubalalaraПоэтесса Лариса Рубальская
Поэтесса Лариса Рубальская - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : @instagram/rubalalara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации.
"Я ни в какой не больнице, это ложная информация", — заявила Рубальская РИА Новости.
Она рассказала, что сдавала кровь.
"Я дома все время, даже не лежала там. Просто я сфотографировала в палате перевязанную руку, и все раздувают. Я здорова, все у меня нормально", — уточнила Рубальская.
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на социальные сети поэтессы, где была опубликована фотография с перевязанными бинтами руками и капельницей, сообщил, что Рубальская попала в больницу.
Dewar's Чтения с участием актера Александра Филиппенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:12Культура
Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19
 
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