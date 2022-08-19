Рейтинг@Mail.ru
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/rkn-1810790214.html
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов - РИА Новости, 19.08.2022
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:07
2022-08-19T17:02
общество
интернет
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
цензура
россия
zoom
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство."Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — говорится в сообщении.РКН утверждает, что компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, установленный законодательством.Отмечается, что меры будут действовать до тех пор, пока нарушения не устранят.Ранее на этой неделе суд оштрафовал Telegram Messenger, Inc. на четыре миллиона рублей. Протокол составлен из-за неудаления бота, который мог предоставить личные данные участников российской военной операции на Украине, а также из-за неудаления каналов, публикующих, по оценке Роскомнадзора, недостоверные данные о ее ходе.
https://ria.ru/20220725/twitch-1804765709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, интернет, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цензура, россия, zoom, telegram, telegram (приложение), tiktok, происшествия
Общество, Интернет, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Цензура, Россия, ZOOM, Telegram, Telegram (приложение), TikTok, Происшествия
16:07 19.08.2022 (обновлено: 17:02 19.08.2022)
 
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов

РКН обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram и Zoom как нарушителей законодательства

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство.
"Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — говорится в сообщении.
РКН утверждает, что компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, установленный законодательством.
Отмечается, что меры будут действовать до тех пор, пока нарушения не устранят.
Ранее на этой неделе суд оштрафовал Telegram Messenger, Inc. на четыре миллиона рублей. Протокол составлен из-за неудаления бота, который мог предоставить личные данные участников российской военной операции на Украине, а также из-за неудаления каналов, публикующих, по оценке Роскомнадзора, недостоверные данные о ее ходе.
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 13:14
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch
 
ОбществоИнтернетТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЦензураРоссияZOOMTelegramTelegram (приложение)TikTokПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала