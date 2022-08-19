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РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов - РИА Новости, 19.08.2022
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:07
2022-08-19T16:07
2022-08-19T17:02
общество
интернет
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
цензура
россия
zoom
telegram
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство."Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — говорится в сообщении.РКН утверждает, что компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, установленный законодательством.Отмечается, что меры будут действовать до тех пор, пока нарушения не устранят.Ранее на этой неделе суд оштрафовал Telegram Messenger, Inc. на четыре миллиона рублей. Протокол составлен из-за неудаления бота, который мог предоставить личные данные участников российской военной операции на Украине, а также из-за неудаления каналов, публикующих, по оценке Роскомнадзора, недостоверные данные о ее ходе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, интернет, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цензура, россия, zoom, telegram, telegram (приложение), tiktok, происшествия
Общество, Интернет, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Цензура, Россия, ZOOM, Telegram, Telegram (приложение), TikTok, Происшествия
16:07 19.08.2022 (обновлено: 17:02 19.08.2022)
РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов
РКН обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram и Zoom как нарушителей законодательства