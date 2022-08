https://ria.ru/20220819/rkn-1810790214.html

РКН обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:07

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство."Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — говорится в сообщении.РКН утверждает, что компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, установленный законодательством.Отмечается, что меры будут действовать до тех пор, пока нарушения не устранят.Ранее на этой неделе суд оштрафовал Telegram Messenger, Inc. на четыре миллиона рублей. Протокол составлен из-за неудаления бота, который мог предоставить личные данные участников российской военной операции на Украине, а также из-за неудаления каналов, публикующих, по оценке Роскомнадзора, недостоверные данные о ее ходе.

россия

Владимир Лаврентьев

