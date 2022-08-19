https://ria.ru/20220819/putin-1810814574.html

Путин проинформировал Макрона о реализации продуктовой сделки

Путин проинформировал Макрона о реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 19.08.2022

Путин проинформировал Макрона о реализации продуктовой сделки

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле продуктовой сделки,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:00

2022-08-19T17:00

2022-08-19T17:01

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россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле продуктовой сделки, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, стамбул, турция, оон