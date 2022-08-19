14:38 19.08.2022 (обновлено: 22:47 19.08.2022)
В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине
Ветеран ВМС США Спунтс признал правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Слова президента России о намеренном затягивании Соединенными Штатами конфликта на Украине вполне могут быть правдой. Такую точку зрения высказал ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс в беседе с Newsweek.
По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден преследуют разные цели в этой ситуации. Если для Киева в первую очередь важно "быстро и решительно" завершить конфликт, то в Вашингтоне, по всей видимости, рассчитывают на "крах России в военном и экономическом отношении". При этом сам глава Белого дома то опровергал утверждение о том, что Штаты сознательно хотят навредить России, то открыто заверял в этом.
"Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы та больше никогда не могла угрожать соседям. Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российские войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму", — подытожил Спунтс.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.