https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html

В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине

В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине - РИА Новости, 19.08.2022

В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине

Слова президента России о намеренном затягивании Соединенными Штатами конфликта на Украине вполне могут быть правдой. Такую точку зрения высказал ветеран... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:38

2022-08-19T14:38

2022-08-19T22:47

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Слова президента России о намеренном затягивании Соединенными Штатами конфликта на Украине вполне могут быть правдой. Такую точку зрения высказал ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс в беседе с Newsweek.По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден преследуют разные цели в этой ситуации. Если для Киева в первую очередь важно "быстро и решительно" завершить конфликт, то в Вашингтоне, по всей видимости, рассчитывают на "крах России в военном и экономическом отношении". При этом сам глава Белого дома то опровергал утверждение о том, что Штаты сознательно хотят навредить России, то открыто заверял в этом."Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы та больше никогда не могла угрожать соседям. Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российские войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму", — подытожил Спунтс.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220819/vmeshatelstvo-1810628352.html

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россия

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Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, вашингтон (штат)