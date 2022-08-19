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В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине - РИА Новости, 19.08.2022
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В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине
В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине - РИА Новости, 19.08.2022
В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине
Слова президента России о намеренном затягивании Соединенными Штатами конфликта на Украине вполне могут быть правдой. Такую точку зрения высказал ветеран... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:38
2022-08-19T22:47
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Слова президента России о намеренном затягивании Соединенными Штатами конфликта на Украине вполне могут быть правдой. Такую точку зрения высказал ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс в беседе с Newsweek.По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден преследуют разные цели в этой ситуации. Если для Киева в первую очередь важно "быстро и решительно" завершить конфликт, то в Вашингтоне, по всей видимости, рассчитывают на "крах России в военном и экономическом отношении". При этом сам глава Белого дома то опровергал утверждение о том, что Штаты сознательно хотят навредить России, то открыто заверял в этом."Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы та больше никогда не могла угрожать соседям. Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российские войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму", — подытожил Спунтс.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Россия, Вашингтон (штат)
14:38 19.08.2022 (обновлено: 22:47 19.08.2022)
 
В США признали правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине

Ветеран ВМС США Спунтс признал правоту Путина по поводу действий Вашингтона на Украине

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Слова президента России о намеренном затягивании Соединенными Штатами конфликта на Украине вполне могут быть правдой. Такую точку зрения высказал ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс в беседе с Newsweek.
По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден преследуют разные цели в этой ситуации. Если для Киева в первую очередь важно "быстро и решительно" завершить конфликт, то в Вашингтоне, по всей видимости, рассчитывают на "крах России в военном и экономическом отношении". При этом сам глава Белого дома то опровергал утверждение о том, что Штаты сознательно хотят навредить России, то открыто заверял в этом.
"Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы та больше никогда не могла угрожать соседям. Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российские войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму", — подытожил Спунтс.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 02:17
Раскрыты сценарии вмешательства США в конфликт на Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаРоссияВашингтон (штат)
 
 
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