https://ria.ru/20220819/pushkinskiy-1810080231.html
Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры
Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры - РИА Новости, 19.08.2022
Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры
Сегодня, 19 августа, во Всемирный день фотографии в Пушкинском музее пройдут мастер-классы по созданию фотограммы, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:00
культура
новости культуры
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
фотография
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сегодня, 19 августа, во Всемирный день фотографии в Пушкинском музее пройдут мастер-классы по созданию фотограммы, сообщает пресс-служба институции.Фотограмма — это "изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры", объясняют в учреждении.Мастер-класс пройдет в специальном темном помещении, где посетители придумают и составят композицию из простых предметов. Затем ее нужно будет засветить, проявить изображение и зафиксировать его. В результате получится монохромный снимок с силуэтами разных тонов и форм.Мероприятия пройдут в Центре эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон" при Пушкинском музее. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.Присоединиться к празднику можно будет и онлайн.
https://ria.ru/20220816/vystavki-1809935402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, фотография
Культура, Новости культуры, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Фотография
Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры
Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию фотограммы во Всемирный день фотографии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сегодня, 19 августа, во Всемирный день фотографии в Пушкинском музее пройдут мастер-классы по созданию фотограммы, сообщает пресс-служба институции.
Фотограмма — это "изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры", объясняют в учреждении.
Мастер-класс пройдет в специальном темном помещении, где посетители придумают и составят композицию из простых предметов. Затем ее нужно будет засветить, проявить изображение и зафиксировать его. В результате получится монохромный снимок с силуэтами разных тонов и форм.
Мероприятия пройдут в Центре эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон" при Пушкинском музее. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.
Присоединиться к празднику можно будет и онлайн.
"Отдел фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина подготовил тест из 25 вопросов по истории фотографии – он будет доступен на сайте музея. Каждый желающий сможет проверить свои знания и выяснить, зачем братьям Люмьер нужен был крахмал и кто из известных фотографов второй половины ХХ века принципиально отказывался ретушировать портреты", — добавили в релизе.