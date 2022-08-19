https://ria.ru/20220819/pushkinskiy-1810080231.html

Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры

Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры - РИА Новости, 19.08.2022

Пушкинский музей проведет мастер-класс по созданию изображений без камеры

Сегодня, 19 августа, во Всемирный день фотографии в Пушкинском музее пройдут мастер-классы по созданию фотограммы, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:00

2022-08-19T06:00

2022-08-19T06:00

культура

новости культуры

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

фотография

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сегодня, 19 августа, во Всемирный день фотографии в Пушкинском музее пройдут мастер-классы по созданию фотограммы, сообщает пресс-служба институции.Фотограмма — это "изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры", объясняют в учреждении.Мастер-класс пройдет в специальном темном помещении, где посетители придумают и составят композицию из простых предметов. Затем ее нужно будет засветить, проявить изображение и зафиксировать его. В результате получится монохромный снимок с силуэтами разных тонов и форм.Мероприятия пройдут в Центре эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон" при Пушкинском музее. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.Присоединиться к празднику можно будет и онлайн.

https://ria.ru/20220816/vystavki-1809935402.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, фотография