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В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России - РИА Новости, 19.08.2022
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В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России - РИА Новости, 19.08.2022
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России
Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:29
2022-08-19T22:29
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
войска воздушно-космической обороны
белые каски
сирия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов", - сказал Егоров на брифинге.Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), войска воздушно-космической обороны, белые каски, сирия
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Войска воздушно-космической обороны, Белые каски, Сирия
22:29 19.08.2022
 
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России

Центр по примирению в Сирии сообщил о готовящихся постановочных съемках боевиков в Идлибе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в населенном пункте на юго-востоке провинции Идлиб, Сирия
Разрушенные дома в населенном пункте на юго-востоке провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в населенном пункте на юго-востоке провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов", - сказал Егоров на брифинге.
Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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В миреРоссияИдлиб (мухафаза)Войска воздушно-космической обороныБелые каскиСирия
 
 
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