https://ria.ru/20220819/provokatsiya-1810889679.html

В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России

В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России - РИА Новости, 19.08.2022

В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России

Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:29

2022-08-19T22:29

2022-08-19T22:29

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

войска воздушно-космической обороны

белые каски

сирия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов", - сказал Егоров на брифинге.Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220816/siriya-1810052345.html

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), войска воздушно-космической обороны, белые каски, сирия