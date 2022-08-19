https://ria.ru/20220819/provokatsiya-1810889679.html
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России - РИА Новости, 19.08.2022
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России
Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:29
2022-08-19T22:29
2022-08-19T22:29
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
войска воздушно-космической обороны
белые каски
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2534cfbb9a7dfc36312073d3b6b4ac7.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Боевики совместно с "Белыми касками" планируют постановочные съемки в Идлибе с целью обвинить ВКС РФ и войска Сирии в неизбирательных ударах, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов", - сказал Егоров на брифинге.Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220816/siriya-1810052345.html
россия
идлиб (мухафаза)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1809095dfad6e083004ec3b44845315a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, идлиб (мухафаза), войска воздушно-космической обороны, белые каски, сирия
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Войска воздушно-космической обороны, Белые каски, Сирия
В Сирии боевики готовят провокацию для обвинения России
Центр по примирению в Сирии сообщил о готовящихся постановочных съемках боевиков в Идлибе