https://ria.ru/20220819/produktsiya-1810870583.html

Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС

Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС - РИА Новости, 19.08.2022

Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские предприятия готовы поставлять необходимую для МЧС продукцию, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:49

2022-08-19T19:49

2022-08-19T19:49

экономика

технологии

александр чуприян

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские предприятия готовы поставлять необходимую для МЧС продукцию, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Российские производители радиоэлектронных средств для комплексной безопасности предприятий, производители специализированного пожарного инструмента, насосных станций, электрогенераторов и другой номенклатуры готовы предложить МЧС свою продукцию", - отмечается в сообщении.Ранее в пятницу первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.По данным Минпромторга, отечественные производители освоили выпуск систем охранно-пожарных сигнализаций (почти 80% этой продукции – отечественного производства), а также систем оповещения и управления эвакуацией (более 50% рынка занимают российские производители).Достаточными компетенциями российские предприятия обладают и в производстве противопожарного оборудования, считают в министерстве. Так, компрессорные установки дыхательного воздуха, заправляющие баллоны сжатым воздухом (для пожарно-спасательной техники) в России производят "Компрессор", "Бауэр" и "ПТС". Мощности этих предприятий позволяют выпускать до 500 компрессоров в год, при наличии спроса они готовы закрыть всю потребность в таких установках.Также российскими производителями освоено производство электрических и автономных дожимных компрессоров, мобильных насосных установок и малогабаритных генераторных установок. "Надо сказать, что мощности предприятий, изготавливающих аварийно-спасательный инструмент в России (например, "Сейвтул", "Энерпред"), сейчас загружены не полностью. Помимо этого, у производителей имеются возможности по расширению мощностей и набору дополнительного персонала в случае необходимости", - подчеркнули в Минпромторге.Кроме того, российский производитель "Элиот" может закрыть всю потребность рынка в пожарных касках, добавили в министерстве. Компания уже выполняет государственные заказы МЧС России и Минобороны России.Что касается АБС-пластика, из которого делаются каски, то на данный момент в РФ производится 28 тысяч тонн пластика в год, примерно 5 тысяч тонн экспортируется. В целом на мощностях российских предприятий можно делать 83 тысячи тонн АБС-пластика ежегодно. "Импортный пластик на рынке присутствует, в основном из Кореи, однако, чтобы поддержать российских производителей, мы готовим предложения о восстановлении ввозных таможенных пошлин осенью", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html

https://ria.ru/20220819/pozharoopasnost-1810850762.html

https://ria.ru/20220819/bezopasnost-1810632554.html

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экономика, технологии, александр чуприян, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)