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Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС - РИА Новости, 19.08.2022
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Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС
Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС - РИА Новости, 19.08.2022
Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские предприятия готовы поставлять необходимую для МЧС продукцию, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:49
2022-08-19T19:49
экономика
технологии
александр чуприян
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские предприятия готовы поставлять необходимую для МЧС продукцию, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Российские производители радиоэлектронных средств для комплексной безопасности предприятий, производители специализированного пожарного инструмента, насосных станций, электрогенераторов и другой номенклатуры готовы предложить МЧС свою продукцию", - отмечается в сообщении.Ранее в пятницу первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.По данным Минпромторга, отечественные производители освоили выпуск систем охранно-пожарных сигнализаций (почти 80% этой продукции – отечественного производства), а также систем оповещения и управления эвакуацией (более 50% рынка занимают российские производители).Достаточными компетенциями российские предприятия обладают и в производстве противопожарного оборудования, считают в министерстве. Так, компрессорные установки дыхательного воздуха, заправляющие баллоны сжатым воздухом (для пожарно-спасательной техники) в России производят "Компрессор", "Бауэр" и "ПТС". Мощности этих предприятий позволяют выпускать до 500 компрессоров в год, при наличии спроса они готовы закрыть всю потребность в таких установках.Также российскими производителями освоено производство электрических и автономных дожимных компрессоров, мобильных насосных установок и малогабаритных генераторных установок. "Надо сказать, что мощности предприятий, изготавливающих аварийно-спасательный инструмент в России (например, "Сейвтул", "Энерпред"), сейчас загружены не полностью. Помимо этого, у производителей имеются возможности по расширению мощностей и набору дополнительного персонала в случае необходимости", - подчеркнули в Минпромторге.Кроме того, российский производитель "Элиот" может закрыть всю потребность рынка в пожарных касках, добавили в министерстве. Компания уже выполняет государственные заказы МЧС России и Минобороны России.Что касается АБС-пластика, из которого делаются каски, то на данный момент в РФ производится 28 тысяч тонн пластика в год, примерно 5 тысяч тонн экспортируется. В целом на мощностях российских предприятий можно делать 83 тысячи тонн АБС-пластика ежегодно. "Импортный пластик на рынке присутствует, в основном из Кореи, однако, чтобы поддержать российских производителей, мы готовим предложения о восстановлении ввозных таможенных пошлин осенью", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html
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экономика, технологии, александр чуприян, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Александр Чуприян, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
19:49 19.08.2022
 
Минпромторг заявил о готовности предприятий к поставкам продукции МЧС

Минпромторг: российские предприятия готовы поставлять необходимую для МЧС продукцию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские предприятия готовы поставлять необходимую для МЧС продукцию, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Российские производители радиоэлектронных средств для комплексной безопасности предприятий, производители специализированного пожарного инструмента, насосных станций, электрогенераторов и другой номенклатуры готовы предложить МЧС свою продукцию", - отмечается в сообщении.
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Ранее в пятницу первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.
По данным Минпромторга, отечественные производители освоили выпуск систем охранно-пожарных сигнализаций (почти 80% этой продукции – отечественного производства), а также систем оповещения и управления эвакуацией (более 50% рынка занимают российские производители).
Достаточными компетенциями российские предприятия обладают и в производстве противопожарного оборудования, считают в министерстве. Так, компрессорные установки дыхательного воздуха, заправляющие баллоны сжатым воздухом (для пожарно-спасательной техники) в России производят "Компрессор", "Бауэр" и "ПТС". Мощности этих предприятий позволяют выпускать до 500 компрессоров в год, при наличии спроса они готовы закрыть всю потребность в таких установках.
Также российскими производителями освоено производство электрических и автономных дожимных компрессоров, мобильных насосных установок и малогабаритных генераторных установок. "Надо сказать, что мощности предприятий, изготавливающих аварийно-спасательный инструмент в России (например, "Сейвтул", "Энерпред"), сейчас загружены не полностью. Помимо этого, у производителей имеются возможности по расширению мощностей и набору дополнительного персонала в случае необходимости", - подчеркнули в Минпромторге.
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Кроме того, российский производитель "Элиот" может закрыть всю потребность рынка в пожарных касках, добавили в министерстве. Компания уже выполняет государственные заказы МЧС России и Минобороны России.
Что касается АБС-пластика, из которого делаются каски, то на данный момент в РФ производится 28 тысяч тонн пластика в год, примерно 5 тысяч тонн экспортируется. В целом на мощностях российских предприятий можно делать 83 тысячи тонн АБС-пластика ежегодно. "Импортный пластик на рынке присутствует, в основном из Кореи, однако, чтобы поддержать российских производителей, мы готовим предложения о восстановлении ввозных таможенных пошлин осенью", - уточнили в министерстве.
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ЭкономикаТехнологииАлександр ЧуприянРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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