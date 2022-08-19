https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810888568.html

В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия

В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия - РИА Новости, 19.08.2022

В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия

Уже более 625 тысяч тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:18

2022-08-19T22:18

2022-08-19T22:18

специальная военная операция на украине

украина

черноморск

херсон

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уже более 625 тысяч тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вывезено 625 050 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.Он уточнил, что при этом в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 52 иностранных судна из 14 государств. Накануне из порта Черноморска вышел белизский сухогруз "Ай Мария" с грузом кукурузы.Всего в рамках реализации инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины с 1 августа из украинских портов вышли 25 сухогрузов, в том числе 18 заблокированных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черноморск

херсон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, черноморск, херсон, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф