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В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810888568.html
В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия
В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия - РИА Новости, 19.08.2022
В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия
Уже более 625 тысяч тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:18
2022-08-19T22:18
специальная военная операция на украине
украина
черноморск
херсон
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уже более 625 тысяч тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вывезено 625 050 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.Он уточнил, что при этом в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 52 иностранных судна из 14 государств. Накануне из порта Черноморска вышел белизский сухогруз "Ай Мария" с грузом кукурузы.Всего в рамках реализации инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины с 1 августа из украинских портов вышли 25 сухогрузов, в том числе 18 заблокированных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, черноморск, херсон, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черноморск, Херсон, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
22:18 19.08.2022
 
В Минобороны назвали объем вывезенного с Украины по морю продовольствия

Минобороны: с Украины по морю вывезено более 625 тысяч тонн продовольствия

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уже более 625 тысяч тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вывезено 625 050 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
Он уточнил, что при этом в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 52 иностранных судна из 14 государств. Накануне из порта Черноморска вышел белизский сухогруз "Ай Мария" с грузом кукурузы.
Всего в рамках реализации инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины с 1 августа из украинских портов вышли 25 сухогрузов, в том числе 18 заблокированных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерноморскХерсонМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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