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Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений
Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений - РИА Новости, 19.08.2022
Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не под санкциями, без удобрений в 2022 году не РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:54
2022-08-19T15:54
2022-08-19T15:54
россия
оон
антониу гутерреш
экономика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не под санкциями, без удобрений в 2022 году не хватит еды в 2023.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Гутерреш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт. Накануне Гутерреш принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове.Как передает агентство Рейтер, Гуттереш отметил, что "должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции". По словам генсека ООН, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220819/sudno-1810775837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, антониу гутерреш, экономика
Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Экономика
Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений
Генсек ООН Гутерреш: без российских удобрений в 2023 году может не хватить продовольствия