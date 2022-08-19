https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810783278.html

Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений

Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений - РИА Новости, 19.08.2022

Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не под санкциями, без удобрений в 2022 году не РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:54

2022-08-19T15:54

2022-08-19T15:54

россия

оон

антониу гутерреш

экономика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не под санкциями, без удобрений в 2022 году не хватит еды в 2023.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Гутерреш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт. Накануне Гутерреш принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове.Как передает агентство Рейтер, Гуттереш отметил, что "должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции". По словам генсека ООН, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220819/sudno-1810775837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, оон, антониу гутерреш, экономика