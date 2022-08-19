https://ria.ru/20220819/priyut-1810680330.html
СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье
СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2022
СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье
Следователи заинтересовались информацией в соцсетях о том, что 10-летнего мальчика незаконно держат в приюте в Долгопрудном и избивают, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:19
2022-08-19T11:19
2022-08-19T11:19
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Следователи заинтересовались информацией в соцсетях о том, что 10-летнего мальчика незаконно держат в приюте в Долгопрудном и избивают, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ."Организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях о том, что органы опеки полгода незаконно удерживают в приюте 10-летнего мальчика, где он якобы подвергается побоям", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что следователи получат объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения и матери мальчика. Также они выяснят, как мальчик получил травмы и почему сотрудники опеки и детского учреждения не отреагировали должным образом."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в областном главке.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье
СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в подмосковном Долгопрудном
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Следователи заинтересовались информацией в соцсетях о том, что 10-летнего мальчика незаконно держат в приюте в Долгопрудном и избивают, сообщила
пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях о том, что органы опеки полгода незаконно удерживают в приюте 10-летнего мальчика, где он якобы подвергается побоям", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Добавляется, что следователи получат объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения и матери мальчика. Также они выяснят, как мальчик получил травмы и почему сотрудники опеки и детского учреждения не отреагировали должным образом.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в областном главке.