https://ria.ru/20220819/priyut-1810680330.html

СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье

СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2022

СК заинтересовался информацией об избиении ребенка в приюте в Подмосковье

Следователи заинтересовались информацией в соцсетях о том, что 10-летнего мальчика незаконно держат в приюте в Долгопрудном и избивают, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:19

2022-08-19T11:19

2022-08-19T11:19

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Следователи заинтересовались информацией в соцсетях о том, что 10-летнего мальчика незаконно держат в приюте в Долгопрудном и избивают, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ."Организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях о том, что органы опеки полгода незаконно удерживают в приюте 10-летнего мальчика, где он якобы подвергается побоям", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что следователи получат объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения и матери мальчика. Также они выяснят, как мальчик получил травмы и почему сотрудники опеки и детского учреждения не отреагировали должным образом."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в областном главке.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810677590.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия