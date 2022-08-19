https://ria.ru/20220819/privatizatsiya-1810709351.html

Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности

Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности - РИА Новости, 19.08.2022

Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности

Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил депутат парламента Алексей Мовчан. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:34

2022-08-19T12:34

2022-08-19T12:34

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верховная рада украины

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил депутат парламента Алексей Мовчан.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны"."Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается изменений в законодательство относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления", - приводит слова Мовчана сайт Верховной рады.По его словам, множество заброшенных предприятий, объектов госсобственности, "за контроль над которыми соревнуются политики, силовики, чиновники, бандиты, теперь перейдут в частные руки и перестанут быть чьими-то кормушками".

https://ria.ru/20220819/zapad-1810701569.html

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Владимир Лаврентьев

украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский