https://ria.ru/20220819/privatizatsiya-1810709351.html
Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности
Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности - РИА Новости, 19.08.2022
Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности
Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил депутат парламента Алексей Мовчан. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:34
2022-08-19T12:34
2022-08-19T12:34
украина
верховная рада украины
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил депутат парламента Алексей Мовчан.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны"."Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается изменений в законодательство относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления", - приводит слова Мовчана сайт Верховной рады.По его словам, множество заброшенных предприятий, объектов госсобственности, "за контроль над которыми соревнуются политики, силовики, чиновники, бандиты, теперь перейдут в частные руки и перестанут быть чьими-то кормушками".
https://ria.ru/20220819/zapad-1810701569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности
Президент Украины Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности