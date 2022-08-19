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В школах Тверской области расширят преподавание исторических дисциплин

В школах Тверской области расширят преподавание исторических дисциплин - РИА Новости, 19.08.2022

В школах Тверской области расширят преподавание исторических дисциплин

В тверских школах существенно расширяется преподавание исторических дисциплин, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:56

2022-08-19T17:56

2022-08-19T17:56

тверская область

игорь руденя

образование - общество

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ТВЕРЬ, 19 авг - РИА Новости. В тверских школах существенно расширяется преподавание исторических дисциплин, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного правительства, посвящённом подготовке к новому учебному году."В школах в этом году вводится новый курс классных часов "Разговоры о важном", посвященный традиционным ценностям страны и нашего народа. Также существенно расширяется преподавание исторических дисциплин. Эти изменения в учебном процессе отражают новую ситуацию в мире", - отметил глава региона.По его словам, в этом году уроки в школах начнутся с исполнения государственного гимна и подъема государственного флага."Для реализации этого проекта в Верхневолжье мы приобрели для школ флагштоки, комплекты флагов России и Тверской области, – отметил Игорь Руденя.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в тверском регионе на протяжении ряда лет сохраняется тенденция по увеличению числа воспитанников детских садов, школьников, студентов средних специальных учебных заведений.Если в прошлом году в детсады пришли 54568 детей, то в 2022-2023 учебном году – 56998 детей. Школы откроются для 141032 учащихся (в прошлом году – 139777 школьников). Из них 14 599 – первоклассники (на 117 больше, чем в 2021-ом). 28856 студентов принимают колледжи области, тогда как в учебном году 21-22 учились 26670 человек.Всего в этом году в учреждениях образования новые знания будут получать 226886 ребят.

https://ria.ru/20220819/konkurs-1810801813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, образование - общество