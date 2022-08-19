https://ria.ru/20220819/preobrazhenie-1810557269.html

Православные верующие отмечают Преображение Господне

Православные верующие отмечают Преображение Господне - РИА Новости, 19.08.2022

Православные верующие отмечают Преображение Господне

Преображение Господне встречают 19 августа в Русской православной церкви, также в этот день в храмах по традиции освящают яблоки, однако это не самое главное,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:00

2022-08-19T00:00

2022-08-19T00:00

религия

иисус христос

религиозные праздники

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Преображение Господне встречают 19 августа в Русской православной церкви, также в этот день в храмах по традиции освящают яблоки, однако это не самое главное, что нужно сделать в этот праздник, рассказал РИА новости иеромонах Феодорит (Сенчуков).Другое название праздника Преображения – Яблочный спас, напоминает о народной традиции освящения фруктов. Их в храмах окропляют святой водой, а потом читают специальную молитву. Молитва, как отмечают священники, есть "благословение", а яблоки или другая еда после этого не становятся "священной" или "святой". Еду можно унести, подарить или оставить в храме, как дар Богу."Вообще исторически полагалось освящать виноград. Яблоки в храм приносят, потому что в нашей полосе их больше. Освящение – это благословение Господа, призыв божией благодати. В данном случае, это освящение нового урожая, чтобы урожай пошел нам в добро. Есть их, как и все остальное, нужно с молитвой", - рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сенчуков).Однако освящение яблок – не самое главное в празднике Преображения, отмечает иеромонах. "Верующим советую на праздник молиться, а неверующим – прийти к вере. Этот праздник символизирует собой, что Господь себя явил. Теперь надо только его увидеть", - заключил собеседник агентства.Преображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12-и главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору."И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте" (Мф.17:5). После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам о произошедшем не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".Как отмечал в одной из своих проповедей известный богослов и христианский мыслитель митрополит Антоний Суроржский (Блум), эти три ученика уже в первые столетия были определены "как образы веры, надежды и любви"."Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле", - объяснял значение этого эпизода митрополит Антоний.По его словам, Церковь, все люди в ней – "в положении этих апостолов с тех пор". "Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, – это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. <…> В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы – дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи", - заключил Сурожский.

https://ria.ru/20210819/yabloki-1746245518.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религиозные праздники