https://ria.ru/20220819/pozhary-1811395275.html

Более 1,4 тысяч тонн воды сбросили на пожары в Рязанской области

Более 1,4 тысяч тонн воды сбросили на пожары в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022

Более 1,4 тысяч тонн воды сбросили на пожары в Рязанской области

Вертолеты Московского авиационного центра в пятницу сбросили на очаги природных пожаров в Рязанской области более 1,4 тысячи тонн воды, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T22:55

2022-08-19T22:55

2022-08-22T18:35

москва

рязанская область

московский авиационный центр

природные пожары в россии

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра в пятницу сбросили на очаги природных пожаров в Рязанской области более 1,4 тысячи тонн воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Девятнадцатого августа экипажи вертолетов Московского авиационного центра выполнили 203 слива, сбросив на очаги природных пожаров в Рязанской области более 1,4 тысячи тонн воды", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что всего за три дня работы по тушению природных пожаров экипажами Московского авиацентра выполнено 513 сливов, сброшено более 3,6 тысячи тонн воды.

https://ria.ru/20220818/moskva-1811337951.html

москва

рязанская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, рязанская область, московский авиационный центр, природные пожары в россии