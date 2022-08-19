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Более 1,4 тысяч тонн воды сбросили на пожары в Рязанской области
Более 1,4 тысяч тонн воды сбросили на пожары в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
Более 1,4 тысяч тонн воды сбросили на пожары в Рязанской области
Вертолеты Московского авиационного центра в пятницу сбросили на очаги природных пожаров в Рязанской области более 1,4 тысячи тонн воды, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T22:55
2022-08-19T22:55
2022-08-22T18:35
москва
рязанская область
московский авиационный центр
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра в пятницу сбросили на очаги природных пожаров в Рязанской области более 1,4 тысячи тонн воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Девятнадцатого августа экипажи вертолетов Московского авиационного центра выполнили 203 слива, сбросив на очаги природных пожаров в Рязанской области более 1,4 тысячи тонн воды", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что всего за три дня работы по тушению природных пожаров экипажами Московского авиацентра выполнено 513 сливов, сброшено более 3,6 тысячи тонн воды.
https://ria.ru/20220818/moskva-1811337951.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рязанская область, московский авиационный центр, природные пожары в россии
Москва, Рязанская область, Московский авиационный центр, Природные пожары в России