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Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область
Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область - РИА Новости, 19.08.2022
Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область
Пятьдесят десантников-пожарных Тюменской авиабазы оправляются в Нижегородскую область на помощь коллегам в ликвидации лесных пожаров. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:33
2022-08-19T15:33
2022-08-19T15:35
происшествия
нижегородская область
тюменская область
природные пожары в россии
глеб никитин
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ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Пятьдесят десантников-пожарных Тюменской авиабазы оправляются в Нижегородскую область на помощь коллегам в ликвидации лесных пожаров.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации в Воротынском городском округе, где к утру пятницы общая площадь, пройденная огнем, достигла 3,8 тысячи гектаров. С 19 августа на территории всего региона запрещено посещение лесов."50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы в эти минуты готовятся к вылету в Нижегородскую область. Там сложилась напряженная лесопожарная обстановка (введен режим ЧС). В тушении пожара задействовано 186 человек и 66 единиц техники. Однако для оперативной ликвидации возгорания этих сил и средств недостаточно из-за труднодоступности болот", — сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Ранее 55 сотрудников Тюменской авиабазы с 3 августа помогали ликвидировать лесные пожары в Ханты-Мансийском округе - Югре, их переброска на север производилась в рамках межрегионального плана маневрирования.
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происшествия, нижегородская область, тюменская область, природные пожары в россии, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Тюменская область, Природные пожары в России, Глеб Никитин
15:33 19.08.2022 (обновлено: 15:35 19.08.2022)
Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область
Десант Тюменской авиабазы направился в Нижегородскую область для тушения пожаров