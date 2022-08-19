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Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область

Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область - РИА Новости, 19.08.2022

Десантники-пожарные Тюменской авиабазы направились в Нижегородскую область

Пятьдесят десантников-пожарных Тюменской авиабазы оправляются в Нижегородскую область на помощь коллегам в ликвидации лесных пожаров. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:33

2022-08-19T15:33

2022-08-19T15:35

происшествия

нижегородская область

тюменская область

природные пожары в россии

глеб никитин

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ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Пятьдесят десантников-пожарных Тюменской авиабазы оправляются в Нижегородскую область на помощь коллегам в ликвидации лесных пожаров.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации в Воротынском городском округе, где к утру пятницы общая площадь, пройденная огнем, достигла 3,8 тысячи гектаров. С 19 августа на территории всего региона запрещено посещение лесов."50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы в эти минуты готовятся к вылету в Нижегородскую область. Там сложилась напряженная лесопожарная обстановка (введен режим ЧС). В тушении пожара задействовано 186 человек и 66 единиц техники. Однако для оперативной ликвидации возгорания этих сил и средств недостаточно из-за труднодоступности болот", — сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Ранее 55 сотрудников Тюменской авиабазы с 3 августа помогали ликвидировать лесные пожары в Ханты-Мансийском округе - Югре, их переброска на север производилась в рамках межрегионального плана маневрирования.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772190.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, тюменская область, природные пожары в россии, глеб никитин