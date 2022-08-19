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Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 19.08.2022
Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Режим ЧС ввели из-за пожаров еще в одном районе Рязанской области - Рязанском, где горят 26 гектаров, ранее режим ЧС был ведён в Спасском и Клепиковском... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:22
2022-08-19T15:22
2022-08-19T15:46
происшествия
рязанская область
клепиковский район
природные пожары в россии
павел малков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели из-за пожаров еще в одном районе Рязанской области - Рязанском, где горят 26 гектаров, ранее режим ЧС был ведён в Спасском и Клепиковском районах, сообщил врио губернатора региона Павел Малков."В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС. Все силы и средства, необходимые для тушения возгорания, задействованы... При ухудшении ситуации, в том числе усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировка личного состава и техники будет усилена", - написал Малков в Telegram-канале.Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС региону, речь идёт о ещё одном очаге того же крупного пожара, который действует между населёнными пунктами Деулино в Рязанском районе, Голованово в Клепиковском районе и Новый Кудом в Спасском.Рязанский район находится на северо-западе области, расположен плотным кольцом вокруг областного центра - города Рязань.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУМЧС по региону, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772449.html
рязанская область
клепиковский район
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-08-19T15:22
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, клепиковский район, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Клепиковский район, Природные пожары в России, Павел Малков
15:22 19.08.2022 (обновлено: 15:46 19.08.2022)
Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Еще в одном районе Рязанской области, Рязанском, ввели режим ЧС из-за пожаров