https://ria.ru/20220819/pozhary-1810774926.html

Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 19.08.2022

Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели из-за пожаров еще в одном районе Рязанской области - Рязанском, где горят 26 гектаров, ранее режим ЧС был ведён в Спасском и Клепиковском... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:22

2022-08-19T15:22

2022-08-19T15:46

происшествия

рязанская область

клепиковский район

природные пожары в россии

павел малков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810673648_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_1ac03b9a821467019835e8e872a7ab31.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели из-за пожаров еще в одном районе Рязанской области - Рязанском, где горят 26 гектаров, ранее режим ЧС был ведён в Спасском и Клепиковском районах, сообщил врио губернатора региона Павел Малков."В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС. Все силы и средства, необходимые для тушения возгорания, задействованы... При ухудшении ситуации, в том числе усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировка личного состава и техники будет усилена", - написал Малков в Telegram-канале.Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС региону, речь идёт о ещё одном очаге того же крупного пожара, который действует между населёнными пунктами Деулино в Рязанском районе, Голованово в Клепиковском районе и Новый Кудом в Спасском.Рязанский район находится на северо-западе области, расположен плотным кольцом вокруг областного центра - города Рязань.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУМЧС по региону, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772449.html

рязанская область

клепиковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-19T15:22 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область, клепиковский район, природные пожары в россии, павел малков