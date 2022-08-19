https://ria.ru/20220819/pozhary-1810703882.html

Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области

Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 19.08.2022

Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что досконально разберется с тем, почему ситуация с пожарами в Рязанской области приняла столь непростой характер, но... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:18

2022-08-19T12:18

2022-08-19T12:21

происшествия

алексей венглинский

павел малков

россия

рязань

москва

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что досконально разберется с тем, почему ситуация с пожарами в Рязанской области приняла столь непростой характер, но сперва их необходимо потушить.Советников и его заместитель Алексей Венглинский в четверг прибыли в регион для координации тушения возгораний, дым от которых достиг Москвы."Задача на сегодня не искать виноватых… сейчас задача пожар потушить. И все силы и средства - региональные, федеральные, силы МЧС брошены на одну задачу – чтобы не было пожара и чтобы жители центральной России не чувствовали дым, просыпаясь по утрам. Эту задачу мы решим, а после того, как мы ее решим, мы, естественно, досконально разберемся", - сказал Советников журналистам."Уверен, что губернатором будет принято соответствующее решение по итогам этой ситуации", - добавил он.Советников выразил благодарность врио губернатора Павлу Малкову. "После нашего вмешательства он сделал жесткий втык своим коллегам, которые работают в регионе. На сегодня мы видим, что коллеги исправились и таких фактов в Рязани не допускают", - подчеркнул глава Рослесхоза.Он рассказал, что проблема занижения чиновниками площади пожаров была острой несколько лет назад, Рослесхоз системно борется с ней.Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУМЧС по региону, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован, но не угрожает населенным пунктам.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810596075.html

россия

рязань

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей венглинский, павел малков, россия, рязань, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии