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Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 19.08.2022
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Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области
Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 19.08.2022
Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области
Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что досконально разберется с тем, почему ситуация с пожарами в Рязанской области приняла столь непростой характер, но... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:18
2022-08-19T12:21
происшествия
алексей венглинский
павел малков
россия
рязань
москва
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что досконально разберется с тем, почему ситуация с пожарами в Рязанской области приняла столь непростой характер, но сперва их необходимо потушить.Советников и его заместитель Алексей Венглинский в четверг прибыли в регион для координации тушения возгораний, дым от которых достиг Москвы."Задача на сегодня не искать виноватых… сейчас задача пожар потушить. И все силы и средства - региональные, федеральные, силы МЧС брошены на одну задачу – чтобы не было пожара и чтобы жители центральной России не чувствовали дым, просыпаясь по утрам. Эту задачу мы решим, а после того, как мы ее решим, мы, естественно, досконально разберемся", - сказал Советников журналистам."Уверен, что губернатором будет принято соответствующее решение по итогам этой ситуации", - добавил он.Советников выразил благодарность врио губернатора Павлу Малкову. "После нашего вмешательства он сделал жесткий втык своим коллегам, которые работают в регионе. На сегодня мы видим, что коллеги исправились и таких фактов в Рязани не допускают", - подчеркнул глава Рослесхоза.Он рассказал, что проблема занижения чиновниками площади пожаров была острой несколько лет назад, Рослесхоз системно борется с ней.Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУМЧС по региону, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован, но не угрожает населенным пунктам.
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происшествия, алексей венглинский, павел малков, россия, рязань, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Алексей Венглинский, Павел Малков, Россия, Рязань, Москва, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
12:18 19.08.2022 (обновлено: 12:21 19.08.2022)
 
Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области

Глава Рослесхоза Советников: искать виноватых в пожарах в Рязанской области будут позже

© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтактеТушение природного пожара в Рязанской области
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтакте
Тушение природного пожара в Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что досконально разберется с тем, почему ситуация с пожарами в Рязанской области приняла столь непростой характер, но сперва их необходимо потушить.
Советников и его заместитель Алексей Венглинский в четверг прибыли в регион для координации тушения возгораний, дым от которых достиг Москвы.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной
"Задача на сегодня не искать виноватых… сейчас задача пожар потушить. И все силы и средства - региональные, федеральные, силы МЧС брошены на одну задачу – чтобы не было пожара и чтобы жители центральной России не чувствовали дым, просыпаясь по утрам. Эту задачу мы решим, а после того, как мы ее решим, мы, естественно, досконально разберемся", - сказал Советников журналистам.
"Уверен, что губернатором будет принято соответствующее решение по итогам этой ситуации", - добавил он.
Советников выразил благодарность врио губернатора Павлу Малкову. "После нашего вмешательства он сделал жесткий втык своим коллегам, которые работают в регионе. На сегодня мы видим, что коллеги исправились и таких фактов в Рязани не допускают", - подчеркнул глава Рослесхоза.
Он рассказал, что проблема занижения чиновниками площади пожаров была острой несколько лет назад, Рослесхоз системно борется с ней.
"К сожалению, у отдельных региональных чиновников, обычно среднего звена… есть соблазн соврать. Причем соблазн этот связан, как мне кажется, с человеческой слабинкой: когда идешь к руководителю, когда идешь к губернатору докладывать, всегда хочется приукрасить ситуацию, чуточку слукавить. Мы обращаемся ко всем регионам России – в современном мире это бесполезно. Есть спутники, есть неравнодушные граждане. И, конечно, не скроешь пожар таких масштабов, как сейчас в Рязани", - заметил Советников.
Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУМЧС по региону, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован, но не угрожает населенным пунктам.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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ПроисшествияАлексей ВенглинскийПавел МалковРоссияРязаньМоскваФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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