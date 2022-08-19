12:18 19.08.2022 (обновлено: 12:21 19.08.2022)
Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области
Глава Рослесхоза Советников: искать виноватых в пожарах в Рязанской области будут позже
Тушение природного пожара в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что досконально разберется с тем, почему ситуация с пожарами в Рязанской области приняла столь непростой характер, но сперва их необходимо потушить.
Советников и его заместитель Алексей Венглинский в четверг прибыли в регион для координации тушения возгораний, дым от которых достиг Москвы.
"Задача на сегодня не искать виноватых… сейчас задача пожар потушить. И все силы и средства - региональные, федеральные, силы МЧС брошены на одну задачу – чтобы не было пожара и чтобы жители центральной России не чувствовали дым, просыпаясь по утрам. Эту задачу мы решим, а после того, как мы ее решим, мы, естественно, досконально разберемся", - сказал Советников журналистам.
"Уверен, что губернатором будет принято соответствующее решение по итогам этой ситуации", - добавил он.
Советников выразил благодарность врио губернатора Павлу Малкову. "После нашего вмешательства он сделал жесткий втык своим коллегам, которые работают в регионе. На сегодня мы видим, что коллеги исправились и таких фактов в Рязани не допускают", - подчеркнул глава Рослесхоза.
Он рассказал, что проблема занижения чиновниками площади пожаров была острой несколько лет назад, Рослесхоз системно борется с ней.
"К сожалению, у отдельных региональных чиновников, обычно среднего звена… есть соблазн соврать. Причем соблазн этот связан, как мне кажется, с человеческой слабинкой: когда идешь к руководителю, когда идешь к губернатору докладывать, всегда хочется приукрасить ситуацию, чуточку слукавить. Мы обращаемся ко всем регионам России – в современном мире это бесполезно. Есть спутники, есть неравнодушные граждане. И, конечно, не скроешь пожар таких масштабов, как сейчас в Рязани", - заметил Советников.
Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУМЧС по региону, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован, но не угрожает населенным пунктам.
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