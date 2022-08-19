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Собянин рассказал о ситуации с пожарами в Рязанской и Владимирской областях

Собянин рассказал о ситуации с пожарами в Рязанской и Владимирской областях - РИА Новости, 19.08.2022

Собянин рассказал о ситуации с пожарами в Рязанской и Владимирской областях

На пожарах в Рязанской и Владимирской областях продолжают работать московские спасатели, перебросили бульдозеры для прокладки дорог к очагам возгорания, заявил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:26

2022-08-19T10:26

2022-08-19T10:48

происшествия

владимирская область

природные пожары в россии

сергей собянин

москва

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На пожарах в Рязанской и Владимирской областях продолжают работать московские спасатели, перебросили бульдозеры для прокладки дорог к очагам возгорания, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."На пожарах в Рязанской и Владимирской областях продолжают работать московские подразделения спасателей. Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов", - сказал Собянин.Он отметил, что ситуация несколько лучше, но работы ещё много.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, природные пожары в россии, сергей собянин, москва, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)