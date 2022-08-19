https://ria.ru/20220819/pozharoopasnost-1810850762.html

МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности

МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности - РИА Новости, 19.08.2022

МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности

Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:15

2022-08-19T18:15

2022-08-19T22:11

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в городе Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", — говорится в сообщении.В МЧС рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, исключить обращение с открытым огнем, а также быть внимательными и бдительными.Пятый класс пожарной опасности — самый высокий.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии