https://ria.ru/20220819/pozharoopasnost-1810850762.html
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности - РИА Новости, 19.08.2022
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности
Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:15
2022-08-19T18:15
2022-08-19T22:11
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в городе Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", — говорится в сообщении.В МЧС рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, исключить обращение с открытым огнем, а также быть внимательными и бдительными.Пятый класс пожарной опасности — самый высокий.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c655b616a8dec66208fca269f5e0adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Природные пожары в России
18:15 19.08.2022 (обновлено: 22:11 19.08.2022)
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности
МЧС: пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа