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МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности - РИА Новости, 19.08.2022
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МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности - РИА Новости, 19.08.2022
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности
Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:15
2022-08-19T22:11
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в городе Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", — говорится в сообщении.В МЧС рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, исключить обращение с открытым огнем, а также быть внимательными и бдительными.Пятый класс пожарной опасности — самый высокий.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Природные пожары в России
18:15 19.08.2022 (обновлено: 22:11 19.08.2022)
 
МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности

МЧС: пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкНадпись на форме сотрудника МЧС России
Надпись на форме сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Надпись на форме сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пятый, самый высокий класс пожароопасности ожидается в Москве с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в городе Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, исключить обращение с открытым огнем, а также быть внимательными и бдительными.
Пятый класс пожарной опасности — самый высокий.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПриродные пожары в России
 
 
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