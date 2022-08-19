https://ria.ru/20220819/pozhar-1810895522.html
Ситуация с пожаром в Рязанской области остается сложной из-за ветра
Ситуация с пожаром в Рязанской области остается сложной из-за ветра - РИА Новости, 20.08.2022
Ситуация с пожаром в Рязанской области остается сложной из-за ветра
Ситуация с крупным пожаром в Рязанской области остается сложной из-за сильного ветра, пламя находится в четырех-шести километрах от поселка Голованово, сообщил... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-19T23:33
2022-08-19T23:33
2022-08-20T00:00
происшествия
павел малков
рязанская область
клепиковский район
рязанский район
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Ситуация с крупным пожаром в Рязанской области остается сложной из-за сильного ветра, пламя находится в четырех-шести километрах от поселка Голованово, сообщил врио губернатора Павел Малков.В своем Telegram-канале Малков написал, что встретился с жителями населенного пункта, рядом с которым находится эпицентр крупного природного пожара."Сохраняются сложные погодные условия: сильный ветер, который часто меняет направление. Это осложняет работу по тушению огня", — рассказал чиновник.Он обсудил с главой администрации Клепиковского района Денисом Ефановым вопросы жизнеобеспечения поселка с учетом режима ЧС, а также план действий на случай экстренной эвакуации людей."Подготовлены дежурные автобусы и места для размещения", — добавил Малков.Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, отметил в пятницу Малков. В Спасском, Клепиковском и Рязанском районах власти ввели режим ЧС. Самый сложный пожар, который, по словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, стал крупнейшим в Центральной России, распространяется в районе Кудомского лесничества. Площадь пройденного огня, заявлял Советников, составляет более шести тысяч гектаров.
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рязанская область
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internet-group@rian.ru
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-08-19T23:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, павел малков, рязанская область, клепиковский район, рязанский район, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Клепиковский район, Рязанский район, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
23:33 19.08.2022 (обновлено: 00:00 20.08.2022)
Ситуация с пожаром в Рязанской области остается сложной из-за ветра
Врио рязанского губернатора Малков: ситуация с пожаром остается сложной из-за ветра