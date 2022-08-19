Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810892142.html
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу - РИА Новости, 19.08.2022
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу
Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:50
2022-08-19T22:50
происшествия
александр куренков (мчс)
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810429168_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d029fd7afe53fb6b455b46a8d7b1ccbf.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба МЧС России."Вчерашнее поручение Министра МЧС России Александра Куренкова, о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено", - говорится в сообщении.Отмечается, что по расчётам представителей Рослесхоза, минерализованная полоса должна остановить распространение огня.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772449.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810429168_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_55a22100d53a9dae55460082164e292f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр куренков (мчс), рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
22:50 19.08.2022
 
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу

МЧС: минерализованная полоса создана в Рязанской области для остановки природного пожара

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров в Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Вчерашнее поручение Министра МЧС России Александра Куренкова, о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено", - говорится в сообщении.
Самолет-амфибия Бе-200 на лету набирает воду из Оки для тушения верхового пожара - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 15:13
На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды
Отмечается, что по расчётам представителей Рослесхоза, минерализованная полоса должна остановить распространение огня.
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Рязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала