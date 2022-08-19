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В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу - РИА Новости, 19.08.2022
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу
Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:50
2022-08-19T22:50
2022-08-19T22:50
происшествия
александр куренков (мчс)
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба МЧС России."Вчерашнее поручение Министра МЧС России Александра Куренкова, о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено", - говорится в сообщении.Отмечается, что по расчётам представителей Рослесхоза, минерализованная полоса должна остановить распространение огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр куренков (мчс), рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу
МЧС: минерализованная полоса создана в Рязанской области для остановки природного пожара