https://ria.ru/20220819/pozhar-1810892142.html

В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу

В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу - РИА Новости, 19.08.2022

В Рязанской области создали противопожарную минерализованную полосу

Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:50

2022-08-19T22:50

2022-08-19T22:50

происшествия

александр куренков (мчс)

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поручение главы МЧС Александра Куренкова о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено, сообщает пресс-служба МЧС России."Вчерашнее поручение Министра МЧС России Александра Куренкова, о создании минерализованной полосы для остановки природного пожара в Рязанской области выполнено", - говорится в сообщении.Отмечается, что по расчётам представителей Рослесхоза, минерализованная полоса должна остановить распространение огня.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772449.html

рязанская область

россия

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Наталья Макарова

происшествия, александр куренков (мчс), рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)