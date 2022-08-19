15:13 19.08.2022 (обновлено: 17:38 19.08.2022)
На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды
Самолеты и вертолеты сбросили более 2,7 тысячи тонн воды на очаги пожаров под Рязанью
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,7 тысячи тонн воды сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Группировка пожарно-спасательного гарнизона столицы в составе более 400 человек продолжает работу по локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три пожарных вертолета Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2. Всего за три дня выполнено свыше 360 вылетов для тушения огня, сброшено более 2,7 тысячи тонн воды", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно переброшено 4 тяжелых бульдозера.
"Развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники, подавая воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра", – отметил Бирюков.
Накануне силы и средства московских пожарных и спасателей прибыли и на помощь Владимирской области, где зафиксированы очаги ландшафтных пожаров.
"В столице для обеспечения пожарной безопасности в условиях экстремальных температур воздуха все городские службы и пожарно-спасательный гарнизон работают в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для недопущения возгораний на озелененных территориях", – подчеркнул Бирюков.
Также отмечается, что в столице ведется усиленный мониторинг состояния воздуха. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", по состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало.