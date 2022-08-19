https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772449.html

На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды

На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды - РИА Новости, 19.08.2022

На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды

Более 2,7 тысячи тонн воды сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:13

2022-08-19T15:13

2022-08-19T17:38

природные пожары в россии

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,7 тысячи тонн воды сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Группировка пожарно-спасательного гарнизона столицы в составе более 400 человек продолжает работу по локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три пожарных вертолета Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2. Всего за три дня выполнено свыше 360 вылетов для тушения огня, сброшено более 2,7 тысячи тонн воды", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно переброшено 4 тяжелых бульдозера."Развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники, подавая воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра", – отметил Бирюков.Накануне силы и средства московских пожарных и спасателей прибыли и на помощь Владимирской области, где зафиксированы очаги ландшафтных пожаров."В столице для обеспечения пожарной безопасности в условиях экстремальных температур воздуха все городские службы и пожарно-спасательный гарнизон работают в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для недопущения возгораний на озелененных территориях", – подчеркнул Бирюков.Также отмечается, что в столице ведется усиленный мониторинг состояния воздуха. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", по состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/pozhary-1810744101.html

рязанская область

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Самолет-амфибия Бе-200 на лету набирает воду из Оки для тушения верхового пожара Крупный верховой пожар в Рязанской области локализован, предотвращен переход огня на населенный пункт Дедулино, рассказали РИА Новости в МЧС. На видео - как самолет-амфибия Бе-200 на лету набирает воду для тушения из Оки. 2022-08-19T15:13 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

природные пожары в россии, рязанская область, происшествия