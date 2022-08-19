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На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды - РИА Новости, 19.08.2022
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На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды
На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды - РИА Новости, 19.08.2022
На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды
Более 2,7 тысячи тонн воды сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:13
2022-08-19T17:38
природные пожары в россии
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,7 тысячи тонн воды сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Группировка пожарно-спасательного гарнизона столицы в составе более 400 человек продолжает работу по локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три пожарных вертолета Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2. Всего за три дня выполнено свыше 360 вылетов для тушения огня, сброшено более 2,7 тысячи тонн воды", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно переброшено 4 тяжелых бульдозера."Развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники, подавая воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра", – отметил Бирюков.Накануне силы и средства московских пожарных и спасателей прибыли и на помощь Владимирской области, где зафиксированы очаги ландшафтных пожаров."В столице для обеспечения пожарной безопасности в условиях экстремальных температур воздуха все городские службы и пожарно-спасательный гарнизон работают в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для недопущения возгораний на озелененных территориях", – подчеркнул Бирюков.Также отмечается, что в столице ведется усиленный мониторинг состояния воздуха. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", по состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/pozhary-1810744101.html
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Самолет-амфибия Бе-200 на лету набирает воду из Оки для тушения верхового пожара
Крупный верховой пожар в Рязанской области локализован, предотвращен переход огня на населенный пункт Дедулино, рассказали РИА Новости в МЧС. На видео - как самолет-амфибия Бе-200 на лету набирает воду для тушения из Оки.
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природные пожары в россии, рязанская область, происшествия
Природные пожары в России, Рязанская область, Происшествия
15:13 19.08.2022 (обновлено: 17:38 19.08.2022)
 
На очаги пожаров в Рязанской области сбросили более 2,7 тысячи тонн воды

Самолеты и вертолеты сбросили более 2,7 тысячи тонн воды на очаги пожаров под Рязанью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 2,7 тысячи тонн воды сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Группировка пожарно-спасательного гарнизона столицы в составе более 400 человек продолжает работу по локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три пожарных вертолета Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2. Всего за три дня выполнено свыше 360 вылетов для тушения огня, сброшено более 2,7 тысячи тонн воды", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно переброшено 4 тяжелых бульдозера.
"Развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники, подавая воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра", – отметил Бирюков.
Накануне силы и средства московских пожарных и спасателей прибыли и на помощь Владимирской области, где зафиксированы очаги ландшафтных пожаров.
"В столице для обеспечения пожарной безопасности в условиях экстремальных температур воздуха все городские службы и пожарно-спасательный гарнизон работают в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для недопущения возгораний на озелененных территориях", – подчеркнул Бирюков.
Также отмечается, что в столице ведется усиленный мониторинг состояния воздуха. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", по состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало.
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В Рязанской области бушуют 6 лесных пожаров площадью 180 га
 
Природные пожары в РоссииРязанская областьПроисшествия
 
 
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