https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772190.html
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар - РИА Новости, 19.08.2022
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
Крупный верховой пожар локализовали в Рязанской области, не допустив его распространения на поселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:12
2022-08-19T15:12
2022-08-19T15:59
происшествия
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
клепиковский район
павел малков
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крупный верховой пожар локализовали в Рязанской области, не допустив его распространения на поселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что к тушению очагов лесных пожаров привлекли десять самолетов и вертолетов. Специалисты ведомства сбросили на очаги возгораний почти 2,5 тысячи тонн воды за 350 вылетов.Кроме того, врио губернатора Павел Малков рассказал, что режим ЧС ввели в Рязанском районе области, где горят 26 гектаров леса, ранее власти приняли аналогичные меры в Спасском и Клепиковском районах.Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУ МЧС по области, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован.
https://ria.ru/20220819/pozhary-1810703882.html
рязанская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, клепиковский район, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Клепиковский район, Павел Малков
15:12 19.08.2022 (обновлено: 15:59 19.08.2022)
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
МЧС: в Рязанской области локализовали верховой пожар, предотвращен переход огня на село