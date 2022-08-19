https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772190.html

В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар

В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар - РИА Новости, 19.08.2022

В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар

Крупный верховой пожар локализовали в Рязанской области, не допустив его распространения на поселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:12

2022-08-19T15:12

2022-08-19T15:59

происшествия

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

клепиковский район

павел малков

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крупный верховой пожар локализовали в Рязанской области, не допустив его распространения на поселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что к тушению очагов лесных пожаров привлекли десять самолетов и вертолетов. Специалисты ведомства сбросили на очаги возгораний почти 2,5 тысячи тонн воды за 350 вылетов.Кроме того, врио губернатора Павел Малков рассказал, что режим ЧС ввели в Рязанском районе области, где горят 26 гектаров леса, ранее власти приняли аналогичные меры в Спасском и Клепиковском районах.Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУ МЧС по области, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован.

https://ria.ru/20220819/pozhary-1810703882.html

рязанская область

россия

москва

клепиковский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, клепиковский район, павел малков