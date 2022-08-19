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Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров

Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров - РИА Новости, 19.08.2022

Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров

Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась с 300 гектаров до 500 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:12

2022-08-19T15:12

2022-08-19T15:12

происшествия

россия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась с 300 гектаров до 500 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров."По состоянию на 19 августа, на территории Юринского района действует режим чрезвычайной ситуации. По данным авиаразведки, площадь, пройденная огнём, составляет 500 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет (ближайший населённый пункт – поселок Васильевское)", - говорится в сообщении.Для ликвидации лесного пожара на место прибыла аэромобильная группировка ГУМЧС России по Марий Эл в количестве 12 единиц техники, 68 человек личного состава. Всего привлечено 176 человек, 99 единиц техники, из них от МЧС России – 75 человек, 13 единиц техники.

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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии