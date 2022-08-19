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Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
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Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров
Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров
Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась с 300 гектаров до 500 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:12
2022-08-19T15:12
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась с 300 гектаров до 500 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров."По состоянию на 19 августа, на территории Юринского района действует режим чрезвычайной ситуации. По данным авиаразведки, площадь, пройденная огнём, составляет 500 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет (ближайший населённый пункт – поселок Васильевское)", - говорится в сообщении.Для ликвидации лесного пожара на место прибыла аэромобильная группировка ГУМЧС России по Марий Эл в количестве 12 единиц техники, 68 человек личного состава. Всего привлечено 176 человек, 99 единиц техники, из них от МЧС России – 75 человек, 13 единиц техники.
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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
15:12 19.08.2022
 
Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 500 гектаров

Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась с 300 до 500 гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Техника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась с 300 гектаров до 500 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров.
"По состоянию на 19 августа, на территории Юринского района действует режим чрезвычайной ситуации. По данным авиаразведки, площадь, пройденная огнём, составляет 500 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет (ближайший населённый пункт – поселок Васильевское)", - говорится в сообщении.
Для ликвидации лесного пожара на место прибыла аэромобильная группировка ГУМЧС России по Марий Эл в количестве 12 единиц техники, 68 человек личного состава. Всего привлечено 176 человек, 99 единиц техники, из них от МЧС России – 75 человек, 13 единиц техники.
Лес - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В Мордовии ввели запрет на посещение лесов
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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