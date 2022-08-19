https://ria.ru/20220819/pozhar-1810717696.html

Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках

Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках - РИА Новости, 19.08.2022

Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках

Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:53

2022-08-19T12:53

2022-08-19T12:59

происшествия

рязанская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале."Возгорание сохраняется на 6 участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось. За ночь возникло еще несколько очагов, которые были оперативно ликвидированы", - написал Малков.Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества. По данным врио губернатора, общая площадь, пройденная пожаром, превышает 6 тысяч гектаров. Площадь горения – 180 гектаров.

https://ria.ru/20220819/pozhary-1810703882.html

рязанская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область