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Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках - РИА Новости, 19.08.2022
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Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках - РИА Новости, 19.08.2022
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:53
2022-08-19T12:59
происшествия
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале."Возгорание сохраняется на 6 участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось. За ночь возникло еще несколько очагов, которые были оперативно ликвидированы", - написал Малков.Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества. По данным врио губернатора, общая площадь, пройденная пожаром, превышает 6 тысяч гектаров. Площадь горения – 180 гектаров.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
12:53 19.08.2022 (обновлено: 12:59 19.08.2022)
 
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках

Пожары под Рязанью сохраняются на шести участках, на трех локализовать огонь не удалось

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров в Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Возгорание сохраняется на 6 участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось. За ночь возникло еще несколько очагов, которые были оперативно ликвидированы", - написал Малков.
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:18
Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области
Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества. По данным врио губернатора, общая площадь, пройденная пожаром, превышает 6 тысяч гектаров. Площадь горения – 180 гектаров.
 
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