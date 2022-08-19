https://ria.ru/20220819/pozhar-1810717696.html
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках - РИА Новости, 19.08.2022
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:53
2022-08-19T12:53
2022-08-19T12:59
происшествия
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале."Возгорание сохраняется на 6 участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось. За ночь возникло еще несколько очагов, которые были оперативно ликвидированы", - написал Малков.Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества. По данным врио губернатора, общая площадь, пройденная пожаром, превышает 6 тысяч гектаров. Площадь горения – 180 гектаров.
https://ria.ru/20220819/pozhary-1810703882.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
12:53 19.08.2022 (обновлено: 12:59 19.08.2022)
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках
Пожары под Рязанью сохраняются на шести участках, на трех локализовать огонь не удалось