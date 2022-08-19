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В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний - РИА Новости, 19.08.2022
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В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний - РИА Новости, 19.08.2022
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний
В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:12
2022-08-19T11:12
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."На 18.08.2022 год произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказано в сообщении.Отмечается, что пожары были зафиксированы в шести лесничествах - Орехово-Зуевском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском, Виноградовском и Подольском.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
11:12 19.08.2022
 
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний

В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний на площади 7,76 гектара

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМасштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства.
"На 18.08.2022 год произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказано в сообщении.
Пожарные рукава - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:54
В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами
Отмечается, что пожары были зафиксированы в шести лесничествах - Орехово-Зуевском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском, Виноградовском и Подольском.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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