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В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний - РИА Новости, 19.08.2022
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний
В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:12
2022-08-19T11:12
2022-08-19T11:12
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."На 18.08.2022 год произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказано в сообщении.Отмечается, что пожары были зафиксированы в шести лесничествах - Орехово-Зуевском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском, Виноградовском и Подольском.
https://ria.ru/20220819/sklad-1810670255.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний
В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний на площади 7,76 гектара