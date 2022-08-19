https://ria.ru/20220819/pozhar-1810677590.html

В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний

В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний - РИА Новости, 19.08.2022

В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний

В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:12

2022-08-19T11:12

2022-08-19T11:12

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В лесах на территории Московской области с начала года произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 гектара, все они ликвидированы в день обнаружения, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."На 18.08.2022 год произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказано в сообщении.Отмечается, что пожары были зафиксированы в шести лесничествах - Орехово-Зуевском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском, Виноградовском и Подольском.

https://ria.ru/20220819/sklad-1810670255.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)