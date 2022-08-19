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В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной
В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной - РИА Новости, 19.08.2022
В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной
Ситуация с пожаром в Кудомском лесничестве в Рязанской области остается сложной, но угрозы располагающимся поблизости населенным пунктам нет, сообщил РИА... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:28
2022-08-19T10:28
2022-08-19T10:57
происшествия
павел малков
рязанская область
россия
клепиковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 19 авг — РИА Новости. Ситуация с пожаром в Кудомском лесничестве в Рязанской области остается сложной, но угрозы располагающимся поблизости населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС."Кудомское лесничество — здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнем около шести тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но тем не менее угрозы населенным пунктам нет", — сказал собеседник агентства.По его словам, в девяти километрах располагается деревня Деулино, в шести километрах — Голованово."В резерве сейчас находятся у нас три самолета МЧС России. Их планируют применять в случае верховых пожаров, и три вертолета работают на тушении пожаров", — добавил представитель ведомства.Как сообщал накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в Рязанской области действуют три очага возгорания общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани — смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.
https://ria.ru/20220819/pozhary-1810660405.html
рязанская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, павел малков, рязанская область, россия, клепиковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Россия, Клепиковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
10:28 19.08.2022 (обновлено: 10:57 19.08.2022)
В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной
ГУМЧС: ситуация с крупным пожаром под Рязанью сложная, но угрозы населенным пунктам нет