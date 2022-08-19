https://ria.ru/20220819/pomosch-1810695668.html

ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро

ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро - РИА Новости, 19.08.2022

ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро

Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:01

2022-08-19T12:01

2022-08-19T12:15

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украина

молдавия

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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС."Эта сумма включает 335 миллионов евро, выделенных Украине, и 13 миллионов – Молдавии, которая принимает украинских беженцев", - указывается в сообщении.Средства направляются на закупку продуктов питания, питьевой воды, медицинскую помощь, организацию временного убежища. На Украине гумпомощь получили более 7,8 миллиона человек, сообщили в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220819/ssha-1810643740.html

украина

молдавия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, молдавия