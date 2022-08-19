https://ria.ru/20220819/pomosch-1810695668.html
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро - РИА Новости, 19.08.2022
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро
Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:01
2022-08-19T12:01
2022-08-19T12:15
в мире
украина
молдавия
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС."Эта сумма включает 335 миллионов евро, выделенных Украине, и 13 миллионов – Молдавии, которая принимает украинских беженцев", - указывается в сообщении.Средства направляются на закупку продуктов питания, питьевой воды, медицинскую помощь, организацию временного убежища. На Украине гумпомощь получили более 7,8 миллиона человек, сообщили в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220819/ssha-1810643740.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
12:01 19.08.2022 (обновлено: 12:15 19.08.2022)
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро
Евросоюз с февраля выделил на гумпомощь мирным украинцам почти 350 миллионов евро