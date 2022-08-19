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ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро - РИА Новости, 19.08.2022
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ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро - РИА Новости, 19.08.2022
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро
Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:01
2022-08-19T12:15
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС."Эта сумма включает 335 миллионов евро, выделенных Украине, и 13 миллионов – Молдавии, которая принимает украинских беженцев", - указывается в сообщении.Средства направляются на закупку продуктов питания, питьевой воды, медицинскую помощь, организацию временного убежища. На Украине гумпомощь получили более 7,8 миллиона человек, сообщили в Евросоюзе.
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
12:01 19.08.2022 (обновлено: 12:15 19.08.2022)
 
ЕС с февраля выделил на гумпомощь украинцам почти 350 миллионов евро

Евросоюз с февраля выделил на гумпомощь мирным украинцам почти 350 миллионов евро

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС.
"Эта сумма включает 335 миллионов евро, выделенных Украине, и 13 миллионов – Молдавии, которая принимает украинских беженцев", - указывается в сообщении.
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Средства направляются на закупку продуктов питания, питьевой воды, медицинскую помощь, организацию временного убежища. На Украине гумпомощь получили более 7,8 миллиона человек, сообщили в Евросоюзе.
 
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